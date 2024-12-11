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Альянс в сфере искусственного интеллекта станет участником международного ИИ-альянса

Международный альянс искусственного интеллекта (AI Alliance Network) с участием отраслевых ассоциаций из 15 стран мира создан при участии Альянса в сфере искусственного интеллекта. Цель международного альянса — ускорить разработку и внедрение ИИ-технологий благодаря совместному развитию компетенций, научного сотрудничества, образования, этики и регулирования в области ИИ, обмену накопленным опытом и лучшими практиками. Об этом CNews сообщили представители Альянса в сфере искусственного интеллекта.

К альянсу уже присоединились 18 ассоциаций из Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Индии, Индонезии, Ирана, Китая, Кубы, Марокко, России, Сербии, Туниса, Чили, Эфиопии и ЮАР.

Члены альянса будут выстраивать свое взаимодействие на основе принципов партнёрства, равноправия и учета интересов всех участников. Новое ИИ-сообщество предоставит национальным разработчикам и бизнесу дополнительные возможности для работы на внешних рынках стран-участниц и расширит потенциал внедрения технологий в разных индустриях.

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Основные задачи международного альянса — создание сообщества профессионалов, занимающихся разработкой и внедрением ИИ-технологий в странах-участницах, координация действий участников, в том числе в области регулирования и этики, а также проведение научных и экспертно-аналитических исследований для выявления и решения актуальных проблем отрасли.

Александр Ведяхин, председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере искусственного интеллекта: «Создание международного ИИ-альянса — событие исторической важности. К развитию технологий искусственного интеллекта приковано внимание экспертов со всего мира. Сотрудничество между заинтересованными странами поможет ускорить разработку и внедрение ИИ-решений, повысить их качество и быстрее договариваться о совместных действиях, в том числе выработать общие принципы регулирования и этики искусственного интеллекта. Я благодарю представителей всех ассоциаций, которые уже присоединились к альянсу, и уверен, что это только начало. Сегодня на AI Journey мы дали старт глобальному ИИ-партнерству, которое означает новые возможности для его участников по всему миру».

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