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ДОМ.РФ присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

ДОМ.РФ стал участником Альянса в сфере искусственного интеллекта. Экспертиза госкомпании усилит работу объединения, позволит развивать ИИ для повышения эффективности строительной отрасли, улучшения качества услуг в жилищной и банковской сферах.

Меморандум о присоединении к Альянсу подписал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

«Искусственный интеллект и его интеграция во многие сервисы, которые сопровождают деятельность крупных технологичных компаний, уже меняют конфигурацию многих отраслей рынка. В первую очередь, качественные изменения происходят благодаря открытости и доступности многих моделей. ДОМ.РФ уже активно применяет технологии ИИ внутри компании и на уровне отраслей российской экономики: строительства, жилищной сферы, финансов – и готов делиться своей экспертизой для более эффективного развития технологических инноваций, улучшающих качество жизни людей», – отметил Артём Федорко.

Флагманским проектом ДОМ.РФ является сервис ИИ-прогнозирования рисков срыва сроков строительства. Решение с использованием технологии компьютерного зрения на базе системы наш.дом.рф позволяет мониторить стройку, предсказывать возможное несоблюдение сроков возведения объектов и предупреждать об этом контролирующие органы. В Банке ДОМ.РФ применяется система ИИ-помощников для решения рутинных задач, работает интеллектуальная платформа, которая позволяет автоматизировать банковские операции и обрабатывать документы.

ДОМ.РФ возглавляет экспертную группу Минстроя России для развития ИИ в строительстве. Её участники уже утвердили методику оценки степени внедрения ИИ в стройке, разработали концепцию будущей отраслевой платформы данных для обучения ИИ. С июля 2024 года ДОМ.РФ возглавляет клуб девелоперов при Альянсе в сфере искусственного интеллекта. В нём уже свыше 40 организаций – застройщики, вендоры, технологические компании.

«В статусе участника Альянса ДОМ.РФ продолжит развитие текущих проектов, при этом отдельное внимание будет уделено обучению кадров в сфере ИИ. Так, в 2025 году госкомпания совместно с университетом МИФИ запустит новый курс по искусственному интеллекту в строительстве на площадке Цифровой академии ДОМ.РФ. Курс будет посвящён инструментам и технологиям ИИ, а также способам их применения в строительстве и бизнес-процессах организации», – добавил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

О готовности и начале процедур присоединения к Альянсу в сфере искусственного интеллекта — объединению ключевых участников отрасли — на AI Journey заявили также такие российские компании, как Альфа-Банк, Аэрофлот, «Лаборатория Касперского» и «Ростелеком».

erid:LjN8KauFTРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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