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Федорко Артём



13.12.2024 ДОМ.РФ присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
06.06.2024 ДОМ.РФ займётся разработками в сфере искусственного интеллекта на базе «Сколково» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Федорко Артём и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Альфа-Банк 1769 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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