Разделы

Техника
|

«Сбер» представил свой новый суперкомпьютер Christofari Neo

«Сбер» и его дочерняя компания SberCloud, провайдер облачных технологий, представили новый высокопроизводительный российский суперкомпьютер Christofari Neo. Его презентовал СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский во время международной конференции AI Journey 2021.

Эффективная производительность Christofari Neo в двойной точности составляет почти 12 петафлопс (11.95 PFLOPs). Christofari Neo создан на базе технологий Nvidia, мирового лидера в области ИИ. Вычислительным сердцем системы стали графические процессоры NVIDIA A100 с 80 ГБ памяти. Тензорные ядра A100 обеспечивают высочайшую производительность в задачах ИИ, а 80 ГБ памяти позволят работать с большими ИИ-моделями и массивами данных.

Christofari Neo отлично подходит для обучения и инференса моделей-трансформеров с самой современной архитектурой, которые обучают на больших датасетах. Первыми тестовый доступ к Christofari Neo получили команды SberDevices и Sber AI. Благодаря ML Space команда SberDevices смогла бесшовно переключаться между суперкомпьютерами и оптимизировать стоимость и скорость обучения моделей-трансформеров ruGPT-3 & family, доступных для дообучения и теста в SberCloud.

«Суперкомпьютер Christofari Neo позволит Сберу вывести скорость обучения моделей на новый уровень, что откроет нам новые возможности в реализации прорывных сервисов и продуктов, использующих самые передовые технологии. При этом текущие и новые клиенты SberCloud получат доступ к мощностям сразу двух суперкомпьютеров. Важно, что осталось неизменным - это легкость в использовании нового суперкомпьютера, потому что Christofari Neo работает в тесной интеграции с платформой ML Space и Christofari. Это значит, что клиенты получат доступ к нужной мощности также быстро и просто, как прежде», – сказал Давид Рафаловский, СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем

После нескольких лет охоты на майнеров власти захотели легализовать добычу криптовалют

Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава

Сколько стоит взломать почту «Яндекса», Mail.ru и Gmail. Раскрыт прайс-лист известных хакеров

Россияне готовы поручить ИИ свое медобслуживание, работу с документами и контроль бюджета

Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

Показать еще

Наука

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021