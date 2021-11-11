«Сбер» представил свой новый суперкомпьютер Christofari Neo

«Сбер» и его дочерняя компания SberCloud, провайдер облачных технологий, представили новый высокопроизводительный российский суперкомпьютер Christofari Neo. Его презентовал СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский во время международной конференции AI Journey 2021.

Эффективная производительность Christofari Neo в двойной точности составляет почти 12 петафлопс (11.95 PFLOPs). Christofari Neo создан на базе технологий Nvidia, мирового лидера в области ИИ. Вычислительным сердцем системы стали графические процессоры NVIDIA A100 с 80 ГБ памяти. Тензорные ядра A100 обеспечивают высочайшую производительность в задачах ИИ, а 80 ГБ памяти позволят работать с большими ИИ-моделями и массивами данных.

Christofari Neo отлично подходит для обучения и инференса моделей-трансформеров с самой современной архитектурой, которые обучают на больших датасетах. Первыми тестовый доступ к Christofari Neo получили команды SberDevices и Sber AI. Благодаря ML Space команда SberDevices смогла бесшовно переключаться между суперкомпьютерами и оптимизировать стоимость и скорость обучения моделей-трансформеров ruGPT-3 & family, доступных для дообучения и теста в SberCloud.

«Суперкомпьютер Christofari Neo позволит Сберу вывести скорость обучения моделей на новый уровень, что откроет нам новые возможности в реализации прорывных сервисов и продуктов, использующих самые передовые технологии. При этом текущие и новые клиенты SberCloud получат доступ к мощностям сразу двух суперкомпьютеров. Важно, что осталось неизменным - это легкость в использовании нового суперкомпьютера, потому что Christofari Neo работает в тесной интеграции с платформой ML Space и Christofari. Это значит, что клиенты получат доступ к нужной мощности также быстро и просто, как прежде», – сказал Давид Рафаловский, СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент.