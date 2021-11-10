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«Сбер» представил сайт «Digital Петр» по распознаванию рукописей Петра I

SberAI — подразделение «Сбера», занимающееся проектами в сфере искусственного интеллекта, — запустило сайт «Digital Петр», где за несколько секунд можно получить в максимально удобном и понятном формате расшифровку рукописей Петра Первого.

Сайт ориентирован на аудиторию профессиональных исследователей и любителей истории — пользователи могут получить полезную в работе качественную расшифровку сложного почерка Петра I. Для тех, кто хочет понять принцип работы алгоритма, на сайте предусмотрен режим ознакомления и описание того, как работает нейросеть. Посетители сайта могут загрузить рукопись Петра I самостоятельно, а могут воспользоваться функцией расшифровки заранее заготовленных рукописей.

Создание сайта стало продолжением хакатона, который прошел в рамках прошлогодней конференции AI Journey. Его участники решали задачу по распознаванию почерка первого российского императора. На основе собранных данных было создано две модели: модель сегментации строк и модель транскрибации каждой строки. В результате разработчикам удалось добиться качества расшифровки в 97%. При этом время распознавания составляет 35 страниц в минуту, тогда как у историков на расшифровку каждой страницы столь сложного почерка уходит по несколько часов.

«В мире не так много открытых сайтов архивного рукописного текста, а на русском языке до сих пор не было ни одного. Теперь технология распознания рукописей доступна всем русскоязычным пользователям. Я надеюсь, что она не только поможет специалистам пролить свет на неизвестные страницы конкретного периода истории, но и станет ориентиром, бенчмарком для создания новых моделей распознавания как старинных, так и современных рукописных текстов. “Digital Петр” — пример того, как искусственный интеллект становится рабочим инструментом исследователей даже в гуманитарных науках и имеет важное социальное значение», – сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

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