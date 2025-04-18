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Первая ИИ-система на базе компьютерного зрения для эргономики в стоматологии

Компания «Социальный код» представила решение на базе искусственного интеллекта для анализа эргономики работы стоматологов. Программа, разработанная совместно с Zumax Russia, использует технологии компьютерного зрения и машинного обучения для мониторинга позы врача в реальном времени. Система «Zumax Эргономика» распознает 33 анатомические точки тела, оценивает углы наклона позвоночника и нагрузку на мышцы, предоставляя мгновенные рекомендации по коррекции осанки. Об этом CNews сообщили представители компании «Социальный код».

В основе решения — алгоритмы MediaPipe Pose и OpenCV, обеспечивающие точность распознавания свыше 95% и скорость обработки до 60 кадров в секунду. Благодаря встроенным биомеханическим расчетам, определяет нагрузку на шейный отдел и анализирует распределение веса на поясничный отдел. Самообучающиеся нейросети формируют персонализированные рекомендации, адаптируясь к антропометрии врача и специфике процедур.

Система работает через стандартную веб-камеру, исключая необходимость в датчиках или дополнительном оборудовании. Бесконтактный подход сохраняет естественность рабочих процессов, а встроенные алгоритмы компьютерного зрения гарантируют точность распознавания ключевых точек тела. Это делает решение экономически выгодным и простым для масштабирования.

«Использование нейросетевых моделей позволяет снизить нагрузку на здоровье врачей и собирать данные для долгосрочной аналитики. Это превентивная эргономика. Алгоритмы учат врачей правильным паттернам движений, снижая риски профессиональных заболеваний. Совместно с коллегами из Zumax мы подготовили серию статей, где подробно описываем влияние ИИ на профессиональное долголетие стоматологов. Научные материалы направлены в авторитетные медицинские журналы по стоматологии и эргономике», — отметил Артем Аментес, директор компании «Социальный код».

Пилотное тестирование в клиниках показало снижение жалоб на боли в спине у стоматологов на 42% за полгода.

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