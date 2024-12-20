Аментес Артем
Аментес Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|CVCODE - Социальный код 7 6
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
|Alibaba Group 422 1
|Zumax - Зума 3 1
|АйТи 1365 1
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
|РНФ - Российский научный фонд 79 1
|Бронин Олег 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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