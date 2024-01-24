Сервис развития интеллекта Cvcode стал бесплатным для всех пользователей

Компания-разработчик сервиса для развития интеллекта Cvcode приняла решение об изменении политики распространения продукта. Сервис стал доступен всем пользователям.

По итогам 2023 г. аудитория Cvcode достигла 23 тыс. человек. «Социальный код» оценил стремление людей к самопознанию и заинтересованность в личном развитии. На основании проведенного внутрикорпоративного исследования руководством компании было принято решение о предоставлении пользователям полного доступа к функционалу сервиса.

Это решение подчеркивает стремление сделать технологии и возможности Cvcode максимально доступными для всех. С этого момента каждый человек, зарегистрированный на Cvcode, сможет пользоваться сервисом без каких-либо финансовых ограничений.

«Мы считаем, что доступ к современным технологиям и цифровым ресурсам должен быть свободным и безбарьерным. Это решение отражает наше стремление к созданию социально ответственной платформы, способствующей общественному развитию и содействующей улучшению качества жизни», – сказал директор компании «Социальный код» Артем Аментес.

«Социальный код» уверены, что эти изменения сделают Cvcode еще более привлекательным для широкой аудитории и укрепят его позиции как инструмента для развития личности с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Ранее пользователям предоставлялся бесплатный трехдневный доступ и месячная подписка на безлимитные тесты и тренажеры, а также экспертные статьи для саморазвития на сервисе за 490 руб.