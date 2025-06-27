«Социальный код» представил ИИ-тренажер для развития soft skills в корпоративной среде

Российская технологическая компания «Социальный код» анонсировала запуск нового ИИ-тренажера для развития soft skills на платформе Cvcode. Решение предназначено для автоматизации обучения сотрудников в области управленческой коммуникации, лидерства и навыков убеждения. Об этом CNews сообщили представители компании «Социальный код».

Технология позволяет имитировать реальные рабочие ситуации: от сложных переговоров до управления конфликтами в команде. После прохождения сценариев пользователь получает обратную связь, основанную на анализе его поведения с помощью искусственного интеллекта. Такой подход обеспечивает объективную оценку текущего уровня навыков и рекомендации по их улучшению. Платформа уже показала свою эффективность в пилотных внедрениях.

Согласно исследованиям Digital Learning (2024 г.), более 40% компаний начали применять ИИ в обучении персонала. Новое решение от «Социального кода» соответствует этой тенденции, предлагая масштабируемый и экономически эффективный формат обучения.

Среди основных особенностей решения: снижение затрат на обучение в пять-семь раз за счет отказа от очных тренингов; ускорение освоения soft skills в 10 раз; возможность одновременного обучения сотен сотрудников в разных регионах; повышение вовлеченности за счет интерактивного формата; интеграция с корпоративным кабинетом CVCODE для анализа данных и планирования карьерного роста.

Новый инструмент может быть использован как часть стратегии развития персонала, рекрутинга и формирования проектных команд. В отличие от традиционных тренингов, которые требуют выделения времени и бюджета на логистику, ИИ-тренажер позволяет проводить регулярные короткие сессии по 15–30 минут, не отрывая сотрудников от основной работы.

Платформа уже доступна для тестового использования. Корпоративным клиентам предлагаются демо-сценарии, пилотное внедрение с замером KPI и интеграция результатов в корпоративные HR-системы. Компания продолжает дорабатывать функционал с учетом обратной связи пользователей.

«Мы хотим, чтобы компании могли оценить ценность решения на практике — без лишних рисков и с четкими метриками результата», — отметил Артем Аментес, руководитель платформы Cvcode.

Запуск ИИ-тренажера стал важным этапом в цифровизации процессов управления талантами и развития компетенций в российских компаниях. Это также часть стратегии «Социального кода» по созданию цифровых решений для оценки и развития человеческого потенциала в условиях быстро меняющейся экономической среды. Программное обеспечение Cvcode входит в реестр отечественного ПО.