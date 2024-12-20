Скоков Максим
|20.12.2024
|Экзоскелеты с искусственным интеллектом разрабатывают в России 1
|20.12.2024
|Экзоскелеты с искусственным интеллектом разрабатывают в России 1
|11.09.2020
|В России начинается выпуск дешевых промышленных экзоскелетов 1
Скоков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
|Ростех - Академия 14 1
|Ростех - Доверенные платформы робототехнические комплексы - РТ – Доверенные платформы РК 1 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
|Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 913 1
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