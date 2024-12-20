Экзоскелеты с искусственным интеллектом разрабатывают в России

Компании ООО «Экзо Солюшенс» и «Социальный код» объединились для разработки программного обеспечения с искусственным интеллектом для промышленных экзоскелетов. Об этом CNews сообщили представители компании «Социальный код».

Целью разработки является исследование влияния экзоскелетов на выполнение функций рабочих профессий. Искусственный интеллект будет анализировать положение и нагрузку на тело человека во время труда.

Разработка экзоскелетов позволит сократить уровень производственного травматизма и увеличить производительность физического труда во время разгрузки, сварки, конвейерных работ и при работе в наклонном положении. Программное обеспечение с ИИ будет собирать и анализировать информацию непосредственно в моменте использования оборудования, что позволит усовершенствовать конструкцию моделей, позволит реализовать мониторинг рабочего процесса и физического состояния сотрудников.

«Вместе с Максимом Скоковым, директором компании, мы приступили к разработке программного обеспечения для анализа позы человека и написанию ПО с ИИ для модели экзоскелетов ProEXO» - сказал Артем Аментес, директор компании «Социальный код».

Компания «Социальный код» ранее уже реализовала программное обеспечение на базе компьютерного зрения и искусственного интеллекта совместно с компанией Zumax. Благодаря разработке ИИ-ассистента для анализа положения тела в режиме реального времени, снизился риск профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата у врачей-стоматологов, работающих с микроскопами.