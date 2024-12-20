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Экзоскелеты с искусственным интеллектом разрабатывают в России

Компании ООО «Экзо Солюшенс» и «Социальный код» объединились для разработки программного обеспечения с искусственным интеллектом для промышленных экзоскелетов. Об этом CNews сообщили представители компании «Социальный код».

Целью разработки является исследование влияния экзоскелетов на выполнение функций рабочих профессий. Искусственный интеллект будет анализировать положение и нагрузку на тело человека во время труда.

Разработка экзоскелетов позволит сократить уровень производственного травматизма и увеличить производительность физического труда во время разгрузки, сварки, конвейерных работ и при работе в наклонном положении. Программное обеспечение с ИИ будет собирать и анализировать информацию непосредственно в моменте использования оборудования, что позволит усовершенствовать конструкцию моделей, позволит реализовать мониторинг рабочего процесса и физического состояния сотрудников.

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«Вместе с Максимом Скоковым — директором компании мы приступили к разработке программного обеспечения для анализа позы человека и написанию ПО с ИИ для модели экзоскелетов ProEXO», — сообщил Артем Аментес, директор компании «Социальный код».

Компания «Социальный код» ранее уже реализовала программное обеспечение на базе компьютерного зрения и искусственного интеллекта совместно с компанией «Zumax». Благодаря разработке ИИ-ассистента для анализа положения тела в режиме реального времени, снизился риск профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата у врачей-стоматологов, работающих с микроскопами.

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