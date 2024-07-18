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Искусственный интеллект для стоматологов. Разрабатывается первая в России система мониторинга положения тела для комфорта специалистов, работающих с микроскопами Zumax

«Zumax Russia» запустила разработку уникального для России программного обеспечения для мониторинга положения тела специалистов, работающих на стоматологических микроскопах марки Zumax. Разработчиком ПО выступила компания «Социальный код». Об этом CNews сообщили представители

Компьютерное зрение позволит в режиме реального времени отслеживать положение рук, головы, спины, и ряд других параметров. Система сможет улучшить эргономику работы, обеспечить комфорт и защитить здоровье от профессиональных заболеваний. Первую версию искусственного интеллекта планируется представить на специализированной профессиональной конференции в сентябре 2024 г. в Москве. Ожидается, что каждый сможет настроить рабочее место под себя и получить индивидуальные рекомендации.

«Стоматологическая сфера охотно интегрирует новые технологии и материалы для повышения качества работы по всем направлениям: профилактика, диагностика или лечение. Понятен интерес и к использованию инноваций из компьютерных наук. При этом на рынке отсутствуют решения, призванные заботиться о здоровье и самочувствии самих специалистов-стоматологов. Мы рады, что наши достижения в области искусственного интеллекта совместно с экспертизой Zumax в области стоматологического оборудования, помогут специалистам сделать их работу более комфортной», — сказал директор компании-разработчика «Социальный код» Артем Аментес.

«Ведущие эксперты Zumax будут консультировать разработчиков на каждом этапе, чтобы учесть все тонкости работы стоматологов. Мы обладаем эталонными данными в сфере эргономики от экспертов по работе с микроскопами. Это позволяет обучать модель компьютерного зрения подстраиваться под каждого специалиста с учетом индивидуальных особенностей. Мы гарантируем высокое качество и надежность, а главное, пользу созданного программного обеспечения для наших партнеров и врачей», — сказал генеральный директор Zumax Russia Олег Бронин.

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