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CVCODE запускает ИИ-платформу для поиска скрытых лидеров внутри компаний

Российский стартап CVCODE анонсировал запуск нового функционала на своей платформе, который помогает бизнесу находить сотрудников с высоким потенциалом, включая лидерские качества, стратегическое мышление и мотивацию. Об этом CNews сообщили представители компании «Социальный код».

Платформа использует современные методики для оценки потенциала кандидатов и действующих сотрудников. Система основана на анализе данных более чем 50 параметров и использует нелинейный алгоритм машинного обучения. Основная цель платформы — помочь компаниям формировать эффективные команды и выявлять внутренние таланты, подходящие под конкретные бизнес-задачи.

Платформа работает по модели SaaS (облачный сервис), что обеспечивает интеграцию с существующими HR-системами. Сервис предлагает различные тарифные планы, адаптированные под нужды компаний разного масштаба.

По данным компании, использование платформы позволило клиентам повысить эффективность работы команд на 31% и снизить текучесть кадров на 25%.

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«HR-системы обычно оценивают опыт и навыки, но не видят скрытых качеств: мотивацию, эмоциональный интеллект, способность принимать решения в стрессе. Мы создаем инструмент рекрутинга — платформу для выявления и развития лидеров внутри компаний. С помощью технологий искусственного интеллекта вы можете отбирать самых подходящих сотрудников под свои задачи. Вы задаете эталон, например, «руководитель отдела продаж», а система ранжирует сотрудников по соответствию», — сказал Артем Аментес, основатель проекта.

CVCODE от компании ООО «Социальный код» зарегистрирован в Реестре отечественного программного обеспечения и получил поддержку Министерства просвещения России, Департамента Здравоохранения Москвы и Агентства стратегических инициатив.

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