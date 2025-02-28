Проект Cvcode компании «Социальный код» включен в реестр отечественного ПО

Компания «Социальный код», российский разработчик решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса, объявляет о включении своей платформы Cvcode в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Решение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подтверждает соответствие сервиса требованиям информационной безопасности и открывает возможности для его интеграции в государственные и корпоративные проекты в сфере образования и управления человеческим капиталом. Об этом CNews сообщили представители «Социального кода».

В ядре системы используется авторский искусственный интеллект, разработанный командой «Социальный код». Система зарегистрирована в Роспатенте. Программное обеспечение относится к сфере искусственного интеллекта.

Включение Cvcode в реестр отечественного ПО позволяет компании участвовать в государственных тендерах, усиливает защиту данных за счет использования российских серверов и способствует масштабированию технологии. Платформа может применяться в корпоративной и государственной HR-сфере для оценки компетенций сотрудников, а также в качестве инструмента личностного роста. Интеграция программ, относящихся к сфере искусственного интеллекта и включенных в реестр отечественного ПО также позволяет компаниям снизить налоговую нагрузку в отношении нематериальных активов в виде исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных в соответствии с Налоговым кодексом России.

«Cvcode — это инструмент, который помогает людям понять себя и расти. Наша цель — сделать профессиональное самоопределение доступным каждому. Уже сегодня платформа обрабатывает данные 30 тыс. пользователей, и мы готовы к новым вызовам», — сказал Артем Аментес, директор «Социального кода».