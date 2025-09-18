Разделы

«Лаборатория Касперского» завершила внедрение ForPeople для автоматизации своих HR-процессов

«Лаборатория Касперского» завершила основной этап по интеграции системы ForPeople для автоматизации ключевых HR-процессов. Среди внедренных модулей: управление организационной структурой и вознаграждением, постановка целей, проведение опросов, оценка KPI, self-сервисы и аналитика. Сегодня решение используется во всех регионах присутствия компании и обеспечивает единые стандарты управления персоналом, адаптацию под локальные требования для более 5 тыс. сотрудников в десятках стран. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«После ухода зарубежных вендоров мы искали систему, которая бы выступала в роли единого цифрового инструмента управления человеческим капиталом компании, учитывала международный масштаб и особенности нашего бизнеса. В результате мы выбрали ForPeople — не только внедрили технологию у себя, но и приняли решение инвестировать в команду проекта. Для нас очень важно, что система позволяет автоматизировать процессы и помогает нам принимать взвешенные управленческие решения на основе анализа сотни метрик», — сказала Марина Алексеева, директор по работе с персоналом «Лаборатории Касперского».

«В конце 2024 г., спустя два года после стратегической сделки с «Лабораторией Касперского», проект ForPeople вышел на рынок как полнофункциональное Next Generation HCM-решение*, готовое конкурировать с глобальными игроками в сфере HR-Tech. Такой инструмент может быть полезен для компаний с численностью от 500 сотрудников, а также для организаций, работающих в условиях разных локальных трудовых законодательств, — сказала Инна Агафонова, генеральный директор ForPeople. — Сегодня мы создаем систему, которая помогает компаниям не просто управлять персоналом, а осознанно и эффективно инвестировать в людей. ForPeople превращает HR-функцию в стратегического партнера бизнеса, предоставляя инструменты, которые легко адаптируются под специфику организации и масштабируются вместе с ее ростом».

* Human Capital Management — класс решений для автоматизации процессов управления персоналом.

