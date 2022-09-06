«Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP

«Лаборатория Касперского» купила 49% долей компании «Фопипл», которая разрабатывает аналог немецкой HR-платформы SAP – GP OrgManager, которая облегчает управление персоналом. Инструмент обеспечивает цифровизацию организационного управления и основных HR-процессов предприятий. Аналитики оценивают сумму сделки в районе 28-60 млн руб.



Покупка HR-платформы

«Лаборатория Касперского» выкупила 49% долей компании «Фопипл» (бренд ForPeople), которая создает HR-платформу GP OrgManager, которая облегчает работу с персоналом. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Компания выкупила долю у основателей компании Анастасии Панасюк (29,4%) и Михаила Гуренкова (18,8%). После сделки у них осталось 28,2% долей в организации и 19,6% соответственно. Еще 4% принадлежат третьему совладельцу компании Александру Орлову.

Как объяснил директор по развитию ForPeople Иосиф Панасюк, главный продукт компании – это GP OrgManager, платформа, которая обеспечивает цифровизацию организационного управления и основных HR-процессов предприятий. До ухода SAP из России она конкурировала с ее платформой SuccessFactors Employee Central.

Ранее проектов в сфере HR-технологий у «Лаборатории» не было, поэтому для нее это выход на новый рынок, подчеркнул представитель компании. Сейчас специалисты займутся расширением функциональности платформы, которое отвечает за оценку производительности, компенсаций и бюджетирование затрат на персонал. В компании уточнили, что для «Лаборатории Касперского» сделка стала продолжением стратегии по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные ИТ-направления. В то же время организация будет использовать решение ForPeople для автоматизации собственных HR-процессов.

Сделку оценивают в районе 28-60 млн руб.

«Мы инвестируем в команду проекта, так как понимаем, насколько критичными становятся HR-технологии для бизнеса, – объяснила Марина Алексеева, директор по работе с персоналом "Лаборатории Касперского". – При этом разработчики HR-систем в основном предлагают платформы для автоматизации найма, обучения, проведения опросов и других процессов, связанных с развитием сотрудников. А вот решений для автоматизации управления организационной структурой, вознаграждением, бюджетом фонда оплаты труда пока не так много».

В ближайшее время решения ForPeople будут реализовывать в России, затем – выходить с ними на иностранные рынки. В будущем владельцы стартапа хотят присмотреться к рынкам Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, Китая Индии и Бразилии.

«Партнерство с "Лабораторией Касперского" позволит нам внести свой вклад в развитие нересурсного экспорта России. Наша стратегическая цель – стать одним из ключевых разработчиков в сфере автоматизации HR-процессов в России, а позднее в регионах BRICS и EEMEA», – отметил Иосиф Панасюк.

Сумма сделки

Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», компания ForPeople работает в России с 2019 г.; в 2021 г. чистая прибыль составила 1,4 млн руб., а выручка – 7 млн руб.

Сумма сделки не раскрывается, однако аналитик группы «Финам» Леонид Делицын в беседе с «Ведомостями» оценил ее в районе 28 млн руб. – так как, по его мнению, с учетом выручки максимальная оценка компании может составлять около 56 млн руб.

Директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев оценил сделку дороже, отметив, что она похоже не на покупку бизнеса, а на покупку продуктовой команды и самого стартапа. В таких случаях цену формирует стоимость разработки и премия за период от начала разработки идеи до выхода решения на рынок. По его мнению, половина компании могла обойтись в сумму до 50 млн руб.

Источник «Ведомостей» в инвестиционной компании предположил, что сумма сделки может приближаться к 60 млн руб.

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение

Делицын предположил, что «Лаборатория Касперского» сама может планировать разработку собственной системы управления предприятием, частью которой станет ForPeople, а спрос на такое ПО будет расти на фоне ухода зарубежных игроков.

Бизнес ForPeople

Компания ForPeople – резидент «Сколково». GP OrgManager – это интеллектуальная HR-Tech система повышения эффективности бизнеса, созданная компанией в 2019 г. Разработка и поддержка ПО находятся на территории России. GP OrgManager включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры, сообщается на сайте стартапа.

Инструментарий GP OrgManager позволяет создавать визуализацию организационной структуры, моделировать изменения с расчетом необходимых метрик, автоматизировать согласование изменений, а также управлять результативностью и проектными командами. Также ПО предоставляет портал самообслуживания для бизнеса, трекер задач для отдела оргпланирования и инструменты аналитики.

После внедрения владельцы платформы обещают клиентам снизить трудозатраты по процессу, ускорить внедрение организационных изменений и свести к минимуму дублирование функций персонала.

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов? Инновации для промышленности

В апреле 2022 г. разработчик ForPeople внедрил цифровую оргструктуру для «Сбер аптеки». В июле 2022 г. «Вымпелком» объявил о том, что запустил пилотный проект цифровизации одного из HR-процессов на базе GP OrgManager. В июне 2022 г. «Иркутская нефтяная компания» и ForPeople подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились запустить цифровизацию ключевых HR-процессов в ИНК. Пилотное тестирование будет охватывать 7 тыс. сотрудников нефтяной компании.

Как уходила SAP

Напомним, весной 2022 г. после начала российской специальной военной операции на Украине немецкая SAP заявила, что приостанавливает заключение новых контрактов в России, но продолжит поддержку клиентов в рамках ранее заключенных договоров.

В стране программное от SAP активно использовали «Сбер», «Газпром», Tele2, РЖД, «Аэрофлот», «Связной». SAP предлагала инструменты управления ресурсами предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления цепочками поставок (SCM) и управления производством (ERP Production Planning, MES, EAM, CAD). В апреле 2022 г. компания объявила, что окончательно покидает Россию.

В 2016 г. немецкому разработчику на российском рынке ERP-систем принадлежало 49% (статистика Tadviser), российской «1С» – 32,9%, американским Microsoft и Oracle – 8,8% и 4% соответственно. В 2021 г., по данным портала Wiceadvice-IT, первое место в рейтинге разработчиков ERP-систем по их распространению занимала «1С» (около 45%), второе место – Microsoft (14,5%), третье – российская «Галактика» (почти 12%). SAP же получила лишь 11% российского рынка.