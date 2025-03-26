На Москву приходится более 20% российского экспорта микроэлектроники

Развитие микроэлектроники в Москве способствует не только технологическому суверенитету, но и открывает новые возможности для международного сотрудничества. Высокотехнологичная продукция столичных предприятий востребована за рубежом: по итогам 2024 г. доля города в совокупном объеме поставок продукции микроэлектроники России составила 23%. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Город уделяет особое внимание увеличению поставок продукции высокотехнологичных отраслей в дружественные страны, в частности микроэлектроники. Среди основных стран-партнеров по столичному экспорту электронных интегральных схем, полупроводниковых приборов, процессоров и контроллеров можно выделить Белоруссию, Индию, Китай, Турцию, Гонконг, Алжир и Казахстан», — отметил Анатолий Гарбузов.

На Белоруссию пришлось более 40% от общего объема поставок столичной продукции микроэлектроники, на Индию – порядка 30%. Значительный вклад внес Китай с долей в 9%, а также Турция и Гонконг – показатели по экспорту в эти страны составили 8,5% и 6,5% соответственно. На Алжир и Казахстан совокупно пришлось 5% поставок столичной микроэлектроники.

С 2019 г. центр «Моспром» помогает московским компаниям выходить на международные рынки. Один из самых эффективных инструментов поддержки — байерская программа, которая дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях. В рамках программы организуются B2B- и B2G-встречи с потенциальными партнерами, что способствует расширению географии поставок, налаживанию деловых контактов и привлечению инвестиций. Благодаря таким инициативам столичные предприятия укрепляют свои позиции за рубежом и увеличивают экспортный потенциал.

Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям оказывают поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и др.