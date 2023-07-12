ГК «Астра» и «Центр импортозамещения» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

«Центр импортозамещения» Самарской области в составе АНО «Клуб экспортеров Самарской области» и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось при поддержке компании ООО «Ван-ай-ти трейд» (Wone IT), ключевого партнера Центра импортозамещения Самарской области. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Партнеры планируют усилить взаимодействие в части продвижения российского ПО, проведения тестирований продуктов отечественного разработчика и укрепления значимости перехода на отечественные ИТ-решения как среди компаний в регионе, так и их клиентов в других регионах и за рубежом.

Стороны будут осуществлять обмен опытом и знаниями, в том числе совместно проводить конференции, совещания, круглые столы, презентации, выставки и другие мероприятия, связанные с разработкой и использованием российского программного обеспечения. Кроме того, взаимодействие предполагает проведение образовательных проектов, предусмотренных национальной программой «Цифровая экономика России».

«Центр импортозамещения» Самарской области на базе АНО «Клуб экспортеров Самарской области» функционирует при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций области.

«В последнее время у компаний нашего региона назрела необходимость замены западного ПО на отечественное. Однако многие предприятия хотели бы предварительно протестировать отечественные ИТ-решения в боевом режиме, увидеть их работу в действии. Такая возможность чаще всего развенчивает стереотипы и опасения, наглядно демонстрирует, что отечественные ИТ-решения достаточно удачно могут интегрироваться в ИТ-инфраструктуру предприятия и вполне адекватно работают. Мы взаимодействуем с компаниями, помогаем им протестировать эти решения, разворачиваем пилотные проекты в инфраструктуре компании, чтобы доказать, что отечественные решения ничуть не хуже, а лучше западных, тем самым помогаем снять психологический барьер в использовании ИТ-решений российских производителей», — сказал Вадим Некрасов, директор «Центра импортозамещения» Самарской области.

«Мы давно и плотно работаем с Самарской областью. Решения ГК «Астры» сегодня важны и интересны как власти, так и крупным корпорациям, бизнесу, представителям различных секторов экономики. В июне на ПМЭФ губернатор этого региона подписал соглашение о сотрудничестве с нашей компанией. Оно нацелено на ускорение процесса внедрения российских цифровых решений в различные важные сферы. Это и медицина, и образование, здравоохранение и т.д. Партнерство с «Клубом экспортеров Самарской области» и наше сотрудничество с «Центром импортозамещения» области - это логичное продолжение плодотворного и активного взаимодействия. Оно даст возможность максимально охватить компании-экспортеры региона, а также выйти на их зарубежных партнеров. Как итог - больше компаний смогут протестировать решения ГК «Астра» и в короткое время перейти на них», — отметил Антон Бугрецов, коммерческий директор ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Клуб экспортеров Самарской области» – это площадка для взаимодействия экспортеров и экспертов по экспорту для обмена опытом, мнениями и идеями по развитию экспорта и преодолению системных барьеров. Клуб объединяет усилий всех заинтересованных структур поддержки экспорта для выхода самарских компаний на внешние рынки, повышения экспортного потенциала и внешнеторгового оборота Самарской области. Он также осуществляет общественный контроль над работой Центра поддержки экспорта Самарской области, формирует предложения для исполнения национального проекта «Международная кооперация и экспорт», обеспечивает выполнение Регионального экспортного стандарта Самарской области.

«Центр импортозамещения» Самарской области создан и функционирует при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области на базе «Клуба экспортеров» Самарской области. Основной целью создания регионального Центра импортозамещения является снижение зависимости предприятий региона от импортного сырья, комплектующих станков, оборудования и программного обеспечения, путем замещения источников импорта, создания отечественных производств либо расширение номенклатуры российских предприятий.