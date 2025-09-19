«Лаборатория Касперского»: каждый четвёртый россиянин следит за новостями про кибербезопасность

«Лаборатория Касперского» провела опрос «Киберповестка в медиапотреблении россиян», чтобы понять, какие темы в области цифровой безопасности вызывают у респондентов наибольший интерес. Выяснилось, что новостями об информационных технологиях и кибербезопасности интересуются 44% россиян.

Какие новости по кибербезопасности самые востребованные. За повесткой в сфере информационной безопасности следит каждый четвёртый россиянин, за более широкими ИТ-новостями — 30% опрошенных, а вопросами защиты цифровой личности и жизни интересуется каждый пятый. В числе наиболее востребованных тем среди тех, кто следит за кибербезопасностью в новостях, оказались телефонное и интернет-мошенничество (их назвали 64% и 63% соответственно), правила поведения в Сети (61%), утечки данных (50%), технологии защиты пользователей (47%), развитие искусственного интеллекта и машинного обучения (43%), истории о задержании мошенников (41%) и изменения законодательства в сфере информационной безопасности (37%). Людей также волнуют атаки на частных пользователей (34%), безопасность детей в интернете (33%), атаки на крупные компании и государственные учреждения (27%), а также деятельность российских игроков рынка ИБ (26%).

Злободневная тема. Причины интереса к теме кибербезопасности вполне прагматичны. Более половины аудитории новостей о кибербезопасности признались, что следят за подобными новостями, чтобы защитить личные данные и устройства (61%), повысить уровень цифровой грамотности (54%) и позаботиться о безопасности своей семьи (52%). Для 51% важно быть в курсе актуальных событий и угроз.

«Кибербезопасность выделилась в отдельную категорию ИТ-повестки: на первом плане — мошенничество и утечки данных. Люди хотят понимать не только масштабы проблем, но и конкретные шаги защиты. Чтобы удовлетворить этот спрос, нужны специалисты, которые умеют доносить сложные темы простым языком. В сентябре мы запустили курс ИТ-журналистики в НИУ ВШЭ — надеемся, что его слушатели, будущие журналисты и продюсеры, вдохновятся темой технологий, научатся грамотно освещать тему кибербезопасности и захотят создавать для людей понятный и полезный контент про ИТ», — сказал Владимир Дащенко, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

«Мы видим, что внимание к кибербезопасности становится массовым: люди хотят знать, как защитить свои данные и близких от мошенников. Это весьма вовлечённая аудитория — люди активно следят за новостями в течение дня. Для них важна именно практическая ценность информации. Мы продолжим исследовать привычки россиян в потреблении ИБ-новостей, чтобы точнее понимать эту аудиторию», — отметила Юлия Полякова, руководитель внутреннего исследовательского центра «Лаборатории Касперского».