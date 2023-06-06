Kaspersky ICS CERT: в начале 2023 года в России выросло количество кибератак на компьютеры АСУ

По данным Kaspersky ICS CERT, в первые пять месяцев 2023 г. доля заблокированных вредоносных объектов на компьютерах автоматизированных систем управления (АСУ) в России составила 31,3%. Рост по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г. составил 4,5 п. п.

По мнению экспертов, рост преимущественно связан с увеличением количества атак на компьютеры АСУ вредоносными объектами из интернета. Вопреки распространённому мнению, что промышленный контур изолирован от внешней сети, это могут быть устройства, с которых можно попасть на произвольные сайты в интернете, — автоматизированные рабочие места операторов и инженеров.

С января по май 2023 г. в топ-3 отраслей с наиболее высокой долей компьютеров АСУ, на которых были заблокированы вредоносные объекты, вошли сфера инжиниринга и интеграции АСУ (33,8%), автоматизация зданий (32%), энергетика (30,6%).

В целом, по опыту экспертов «Лаборатории Касперского», наиболее распространённые причины киберинцидентов на предприятиях связаны с тем, что: защитные решения давно не обновлялись; в них бывают выключены необходимые компоненты защиты; средства защиты установлены не на всех конечных узлах; технологическая сеть не изолирована от офисной; удалённый доступ в технологическую сеть не организован с соблюдением всех необходимых мер ИБ.

«Чтобы снизить все возможные риски, важен комплекс мер. Всегда нужно опираться на базовые принципы информационной безопасности. Первое — это эшелонированная защита, второе — обучение персонала. Третье — использование специализированных технологий, в том числе современных наложенных средств защиты, например, промышленной XDR-платформы. Стоит помнить и о грамотном сегментировании сети, а также применять специализированные программно-аппаратные средства, например, межсетевые экраны. Мы рекомендуем предприятиям заботиться о том, чтобы у специалистов, ответственных за защиту АСУ, были современные средства мониторинга и анализа угроз. Важно обеспечивать их актуальными данными о текущих киберугрозах, векторах атак, наиболее уязвимых элементах в промышленной инфраструктуре, а также мерах для повышения устойчивости информационных систем», — сказал Владимир Дащенко, эксперт Kaspersky ICS CERT.

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«В нашей компании реализуется большое количество проектов в области производственной автоматизации, а также внедрения решения на базе информационных и цифровых технологий. Во всех этих проектах нельзя не принимать во внимание риски, связанные с кибербезопасностью. Чтобы успешно управлять ими и снижать негативное влияние возможных инцидентов, нужно иметь развитое представление о возможных актуальных угрозах, связанных с уязвимостями в технологической и ИТ-инфраструктуре, а также возможность принимать подготовленные решения и выполнять чёткие действия, связанные с компенсацией этих рисков. Это ответственный подход, и мы придерживаемся его в реализации наших проектов и в текущей работе», — сказал Виталий Черепанов, директор по информационным технологиям УГМК.

Для защиты компьютеров АСУ от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует: проводить аудит безопасности ОТ-систем для своевременного распознавания и устранения проблем безопасности; использовать решения для мониторинга сетевого трафика компьютеров АСУ, анализа и детектирования киберугроз и уязвимостей технологической сети — для наиболее эффективной защиты от атак, потенциально угрожающих технологическому процессу и главным активам предприятия; проводить тренинги для ИБ-специалистов и ОТ-инженеров, чтобы улучшать качество реагирования на различные, в том числе новые и продвинутые, вредоносные техники; ограждать от киберугроз ИТ-инфраструктуру. Интегрированные продукты для защиты конечных устройств предоставляют возможности для детектирования киберугроз и реагирования на них.