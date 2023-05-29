Исследование Tinkoff ID и аналитического агентства OMI: как россияне защищают свои аккаунты в сети

Tinkoff ID и аналитическое агентство Online Market Intelligence (OMI) совместно провели масштабный опрос россиян, чтобы узнать, насколько безопасно люди чувствуют себя в сети, и какие меры предосторожности используют, чтобы обезопасить свои личные профили в интернете.

Основные выводы

Половина (50%) опрошенных не уверены в надежности своих паролей от личных аккаунтов в сети. Остальные 50% — используют простые для запоминания сочетания.

Генераторы паролей используют только 21% респондентов, 44% считают, что предлагаемые ими пароли слишком сложные, а четверть (26%) не доверяют им совсем.

Среди самых популярных способов защиты своих аккаунтов для россиян — технологии многофакторной аутентификации, вход по биометрическим данным, а также верификация аккаунтов на онлайн-платформах.

Самые популярные онлайн-сервисы для россиян — это электронная почта, социальные сети, мессенджеры, онлайн-магазины и онлайн-банки.

42% опрошенных заводят сразу несколько аккаунтов на одних и тех же онлайн-ресурсах. Наиболее частая причина — разделить рабочую и личную информацию.

Три четверти (75%) опрошенных считают, что знают, как распознать злоумышленников в сети. Однако, 82% из них уверены, что это лишь теоретические знания, которые могут не оправдать себя в случае реальной опасности.

Топ онлайн-платформ для создания личных профилей

По результатам исследования, электронная почта (79%), социальные сети (71%), мессенджеры (70%), онлайн-магазины (60%) и онлайн-банки (57%) стали самыми популярными в использовании интернет-ресурсами среди россиян за последний год в вопросе с множественным вариантом ответа. На постоянной основе ими пользуются более половины россиян.

Треть активно подключаются к государственным порталам, к онлайн-кинотеатрам (27%) и музыкальным сервисам (23%). Каждый десятый регулярно обращается к сервисам видеосвязи (11%).

42% опрошенных утверждают, что заводит несколько аккаунтов на одних и тех же ресурсах. Наиболее частые причины для этого — необходимость разделить рабочую и личную информацию (14%), желание выделить отдельный аккаунт для онлайн-покупок (11%) или творческой реализации (6%), а также подключить семью или друзей к подписке (4%).

50% пользователей не уверены в надежности своих паролей

По данным исследования Tinkoff ID, 85% опрошенных не читают пользовательские соглашения о конфиденциальности данных и никогда не задумываются о том, какую информацию оставляют о себе в открытом доступе (6%), либо делают это лишь время от времени (45%).

Более того, в надежности своих же паролей уверены 50% среди всех опрошенных, так как остальные 50% используют в качестве пароля простые и удобные для запоминания сочетания символов.

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Что же касается генераторов паролей, то их использует только пятая часть респондентов — 21%. 44% опрошенных считают, что предлагаемые генераторами пароли слишком сложные, четверть (26%) не доверяют им, а десятая часть (9%) и вовсе о них не знает.

Многофакторная аутентификация. биометрия, верификация — любимые способы защиты аккаунтов

Многофакторная и биометрическая аутентификации, как средства обезопасить аккаунты в сети, завоевали большее признание среди опрошенных. Ими пользуется 59% и 34% россиян соответственно, а 13% и 19% соответственно — хотели бы применить их к своим аккаунтам. Но все еще остаются те, кто не знает об этих способах защиты аккаунтов: 18% опрошенных никогда не слышали об многофакторной аутентификации, а 12% — о биометрической.

Другим не менее популярным способом распознания мошенничества на онлайн-платформах и борьбы с ним, по мнению респондентов, стала функция подтверждения подлинности профиля — верификации — на онлайн-платформах.

Верифицировать свой профиль пользователи могут не только в социальных сетях: это можно делать на маркетплейсах, классифайдах, в дейтинговых приложениях и не только. Эта функция позволяет распознавать фейковые аккаунты, которые подтвержденного профиля не имеют, и как следствие — быть более внимательным во взаимодействии с ними.

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По данным опроса Tinkoff ID, 41% респондентов уже прибегают к верификации своих аккаунтов, а 14% планируют начать пользоваться этой функцией. Тем не менее, некоторые из опрошенных (13%) и сами прибегают к созданию фейковых аккаунтов для личных целей, что снижает динамику распространения верифицированных пользователей.

Кроме того, достаточно популярными остаются и традиционные методы борьбы с опасностями в сети. Самыми эффективными из них в вопросе с множественным вариантом ответа россияне считают использование антивирусных программ (52%), ограничение доступа к данным о местоположении (45%), скрытие личных контактов из открытого доступа (45%), отказ от сохранения данных банковских карт при онлайн-покупках (45%).

Так или иначе, три из четырех респондентов (75%) считают, что они знают, как распознать злоумышленников в сети. Однако, больше половины (82%) из них уверены, что это лишь теоретические знания, которые могут не оправдать себя в случае реальной опасности.

В исследовании приняли участие более 1000 россиян по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет. Выборка соответствуют демографической статистике России.

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