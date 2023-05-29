Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности
|

Исследование Tinkoff ID и аналитического агентства OMI: как россияне защищают свои аккаунты в сети

Tinkoff ID и аналитическое агентство Online Market Intelligence (OMI) совместно провели масштабный опрос россиян, чтобы узнать, насколько безопасно люди чувствуют себя в сети, и какие меры предосторожности используют, чтобы обезопасить свои личные профили в интернете.

Основные выводы

Половина (50%) опрошенных не уверены в надежности своих паролей от личных аккаунтов в сети. Остальные 50% — используют простые для запоминания сочетания.

Генераторы паролей используют только 21% респондентов, 44% считают, что предлагаемые ими пароли слишком сложные, а четверть (26%) не доверяют им совсем.

Среди самых популярных способов защиты своих аккаунтов для россиян — технологии многофакторной аутентификации, вход по биометрическим данным, а также верификация аккаунтов на онлайн-платформах.

Самые популярные онлайн-сервисы для россиян — это электронная почта, социальные сети, мессенджеры, онлайн-магазины и онлайн-банки.

42% опрошенных заводят сразу несколько аккаунтов на одних и тех же онлайн-ресурсах. Наиболее частая причина — разделить рабочую и личную информацию.

Три четверти (75%) опрошенных считают, что знают, как распознать злоумышленников в сети. Однако, 82% из них уверены, что это лишь теоретические знания, которые могут не оправдать себя в случае реальной опасности.

Топ онлайн-платформ для создания личных профилей

По результатам исследования, электронная почта (79%), социальные сети (71%), мессенджеры (70%), онлайн-магазины (60%) и онлайн-банки (57%) стали самыми популярными в использовании интернет-ресурсами среди россиян за последний год в вопросе с множественным вариантом ответа. На постоянной основе ими пользуются более половины россиян.

Треть активно подключаются к государственным порталам, к онлайн-кинотеатрам (27%) и музыкальным сервисам (23%). Каждый десятый регулярно обращается к сервисам видеосвязи (11%).

42% опрошенных утверждают, что заводит несколько аккаунтов на одних и тех же ресурсах. Наиболее частые причины для этого — необходимость разделить рабочую и личную информацию (14%), желание выделить отдельный аккаунт для онлайн-покупок (11%) или творческой реализации (6%), а также подключить семью или друзей к подписке (4%).

50% пользователей не уверены в надежности своих паролей

По данным исследования Tinkoff ID, 85% опрошенных не читают пользовательские соглашения о конфиденциальности данных и никогда не задумываются о том, какую информацию оставляют о себе в открытом доступе (6%), либо делают это лишь время от времени (45%).

Более того, в надежности своих же паролей уверены 50% среди всех опрошенных, так как остальные 50% используют в качестве пароля простые и удобные для запоминания сочетания символов.

«Базальт СПО» и Softline: наше партнерство станет краеугольным камнем трансформации ИТ-рынка
Бизнес

Что же касается генераторов паролей, то их использует только пятая часть респондентов — 21%. 44% опрошенных считают, что предлагаемые генераторами пароли слишком сложные, четверть (26%) не доверяют им, а десятая часть (9%) и вовсе о них не знает.

Многофакторная аутентификация. биометрия, верификация — любимые способы защиты аккаунтов

Многофакторная и биометрическая аутентификации, как средства обезопасить аккаунты в сети, завоевали большее признание среди опрошенных. Ими пользуется 59% и 34% россиян соответственно, а 13% и 19% соответственно — хотели бы применить их к своим аккаунтам. Но все еще остаются те, кто не знает об этих способах защиты аккаунтов: 18% опрошенных никогда не слышали об многофакторной аутентификации, а 12% — о биометрической.

Другим не менее популярным способом распознания мошенничества на онлайн-платформах и борьбы с ним, по мнению респондентов, стала функция подтверждения подлинности профиля — верификации — на онлайн-платформах.

Верифицировать свой профиль пользователи могут не только в социальных сетях: это можно делать на маркетплейсах, классифайдах, в дейтинговых приложениях и не только. Эта функция позволяет распознавать фейковые аккаунты, которые подтвержденного профиля не имеют, и как следствие — быть более внимательным во взаимодействии с ними.

Иван Мартинович, ВТБ: Мы собираемся достичь беспрецедентного для отечественного рынка уровня доступности сервисов
ИТ в банках

По данным опроса Tinkoff ID, 41% респондентов уже прибегают к верификации своих аккаунтов, а 14% планируют начать пользоваться этой функцией. Тем не менее, некоторые из опрошенных (13%) и сами прибегают к созданию фейковых аккаунтов для личных целей, что снижает динамику распространения верифицированных пользователей.

Кроме того, достаточно популярными остаются и традиционные методы борьбы с опасностями в сети. Самыми эффективными из них в вопросе с множественным вариантом ответа россияне считают использование антивирусных программ (52%), ограничение доступа к данным о местоположении (45%), скрытие личных контактов из открытого доступа (45%), отказ от сохранения данных банковских карт при онлайн-покупках (45%).

Так или иначе, три из четырех респондентов (75%) считают, что они знают, как распознать злоумышленников в сети. Однако, больше половины (82%) из них уверены, что это лишь теоретические знания, которые могут не оправдать себя в случае реальной опасности.

В исследовании приняли участие более 1000 россиян по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет. Выборка соответствуют демографической статистике России.

***

«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Все сервисы «Тинькофф» доступны через мобильные приложения и сайт tinkoff.ru. «Тинькофф» не имеет отделений. Сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты клиентам компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, в онлайн-каналах и контакт-центре клиенты получают все необходимые консультации и сервис 24/7. Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем «Тинькофф» разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартирыИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 г. «Тинькофф банк».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сенатор призвал отрезать Россию от «Википедии» фаерволом, который нельзя пробить VPN

Выпущена копеечная «железка», умеющая моментально взламывать любой Android-смартфон

Россию наводнили смартфоны и ТВ со встроенными на заводе вирусами. Счет устройств может идти на миллионы

Россияне создали ПО, которое «выявляет удаленщиков, уехавших за рубеж»

«Дочку» Роскомнадзора оштрафовали за утечку персональных данных

Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Обзор смартфона Huawei P60: фотофлагман 2023 года

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще