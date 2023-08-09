Без отрыва от производства: почти половина россиян контролирует рабочие процессы во время отдыха

«Лаборатория Касперского» решила выяснить, как россияне относятся к рабочим задачам в отпуске или на выходных. По результатам опроса* оказалось, что почти половина (44%) так или иначе контролируют коллег или рабочий процесс во время отдыха. Причем каждый десятый (11%) признался, что поступает так всегда. Эксперты обращают внимание, что в некоторых случаях такой подход может нести риски с точки зрения кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Всегда проверяют рабочую почту в отпуске или на выходных 43% респондентов, а отвечают на письма 32%. Больше трети (39%) реагируют на все сообщения в мессенджерах, еще 43% — на деловые звонки. Каждый пятый (21%) и вовсе признался, что следит за новостями, связанными с трудовой деятельностью. Однако такой подход может не только негативно сказываться на работоспособности, но и увеличивает риски в области кибербезопасности. Дело в том, что порой в отпуске люди могут подключаться к рабочим задачам с личных устройств (например, смартфонов), защите которых зачастую уделяется не так много внимания по сравнению с корпоративными девайсами.

«Находясь в отпуске, люди проверяют на бегу рабочую почту или кликают по ссылкам в сообщениях и могут не задумываться о тех неприятностях, с которыми рискуют столкнуться, если не уделяют должного внимания цифровой грамотности и защите личных устройств. Подключаться или нет к рабочим задачам во время отдыха — это вопрос корпоративной политики и личный выбор каждого, но в любом случае важно сохранять критическое мышление и не реагировать на сомнительные обращения. Установите на личные устройства защитное решение — так вы сможете подстраховаться и не подвергать риску корпоративные и личные данные», — сказал Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

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Эксперты рекомендуют соблюдать простые правила безопасности во время отпуска: критически относиться к крайне щедрым или пугающим предложениям в интернете; не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если их прислали коллеги; использовать специальные решения, которые не дадут перейти по фишинговой ссылке и подскажут, если на номер поступали жалобы на мошенничество.

* Опрос New Kaspersky был проведен компанией Online Market Intelligence по заказу «Лаборатории Касперского» в марте 2023 г. среди 1217 человек в России.