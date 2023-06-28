Голосовые помощники, сенсорные экраны, тонкий клиент: «Лаборатория Касперского» выяснила, как россияне представляют офис будущего

«Лаборатория Касперского» провела исследование, в рамках которого изучала, какие технологии, по мнению россиян, будут востребованы в офисах через 5-10 лет*. В будущем для работы понадобятся голосовые помощники (так считают 29% респондентов); сенсорные экраны (по мнению 27% респондентов); сотрудники-роботы (так полагают 12% респондентов); очки дополненной реальности (в этом убеждены 11% респондентов); чипы, вживленные в человека (этот вариант отметили 6% респондентов). В то же время 32% уверены, что в офисах будут по-прежнему будут нужны ноутбуки, 21% — что никуда не денутся стационарные компьютеры с системным блоком. А каждый десятый (11%) считает, что в будущем вообще не будет офисов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Значительное количество участников опроса (23%) назвали в числе технологий, которые понадобятся в будущем, тонкий клиент. Это компактное устройство с небольшими вычислительными ресурсами, которое подключают к сети для работы с корпоративными данными и приложениями. Клавиатура, мышь и монитор — это все, что дополнительно необходимо для оборудования рабочего места будущего. Хранение информации, впрочем как и непосредственное место работы всех служебных приложений, вынесено на серверы и не привязано к самому тонкому клиенту. Поэтому такому устройству для работы нужно меньше аппаратных ресурсов и программного обеспечения, необходимого для обычных компьютеров. Он обладает рядом весомых преимуществ: потребляет значительно меньше мощности, чем классический персональный компьютер, экономит время системного администратора, обходится значительно дешевле в обслуживании и повышает отказоустойчивость корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Несмотря на то что тонкий клиент — довольно узкий термин, 18% участников опроса знают, что это такое, и половина из них знают и то, что у них на работе это решение используется.

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«Чем больше тонких клиентов в ИТ-инфраструктуре, тем она экономически эффективнее. Но при внедрении новых технологий всегда нужно просчитывать риски кибербезопасности», — сказал Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS.

* Опрос «Работа в России: сейчас и в будущем» был проведен компанией Online Market Intelligence по заказу «Лаборатории Касперского» в апреле 2023 г. среди 1234 человек в крупных городах России.