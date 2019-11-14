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«Беру» открыл логистический комплекс в Софьине

Ритейл Логистика
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс.Маркет» объявил о том, что маркетплейс «Беру» открыл третий собственный логистический комплекс в подмосковном Софьине.

Фулфилмент-центр занимает 40 тысяч квадратных метров и в будущем может расшириться до 80 тысяч. Сейчас там можно хранить более пяти миллионов товаров всех категорий, представленных на «Беру».

Комплекс также сможет обслуживать порядка 2700 поставщиков, основная часть из которых — российские. Он оснащен немецким и российским оборудованием и состоит из нескольких зон: разгрузки товаров, приёмки, складского хранения, в том числе пятиэтажных мезонинов, сбора заказа и погрузки собранных заказов. Сейчас в фулфилмент-центре работают 200 сотрудников, в будущем штат будет расширяться.

Инвестиции в открытие и программное обеспечение логистического комплекса до выхода на полную мощность составили 200 миллионов рублей и при необходимости могут быть кратно увеличены.

Открытие второй очереди логистического комплекса ожидается в середине 2020 года. Тогда склад оборудуют лифтами для товаров, пройдёт автоматизация и роботизация операционных процессов с использованием конвейерной системы.

«Наш новый комплекс позволит быстрее доставлять заказы покупателям и полностью контролировать эти процессы, что важно как для наших партнёров, так и для пользователей Беру. Также мы хотим развивать свою экспертизу в логистике и полностью отвечать за тот сервис, который предоставляем нашим клиентам», — сказал Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет».

Первый логистический комплекс «Беру» на пять тысяч квадратных метров открылся в декабре прошлого года в Ростовской области.

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