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«Ростелеком» и Президентская академия договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров

«Ростелеком» и Президентская академия заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ подписали старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома» Давид Мартиросов и проректор Президентской академии Алексей Колесников.

Соглашение предусматривает запуск совместных образовательных проектов, направленных на подготовку специалистов в сфере цифрового управления, и развитие учебных программ, отвечающих актуальным задачам цифровой экономики.

Сотрудничество будет развиваться на базе образовательной организации ИТ школа РТК, которая ведет работу по нескольким направлениям. Одно из них – практико-ориентированное обучение студентов совместно с ведущими вузами страны для формирования нового поколения ИТ-специалистов. Студенты изучают системный и бизнес-анализ, разработку и тестирование программного обеспечения и другие дисциплины. Уже более 50 вузов участвуют в инициативе, в том числе крупнейшие технические и профильные университеты страны. Студенты получают практический опыт на реальных кейсах цифровой трансформации, взаимодействуют с экспертами отрасли и получают предложения о трудоустройстве еще во время учебы.

В рамках партнерства «Ростелеком» и Президентская академия планируют внедрение новых учебных модулей и спецкурсов, проведение проектных сессий и совместную разработку учебных программ. В образовательный процесс будут вовлечены практики из ИТ-отрасли, а сами курсы — адаптированы под задачи, с которыми студенты столкнутся в реальной профессиональной среде. Партнеры также договорились создать рабочие группы с участием представителей вуза и компании. Их задача — разрабатывать новые форматы преподавания, методические решения и механизмы оценки, чтобы обеспечить максимальное соответствие программ потребностям рынка.

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Безопасность

Давид Мартиросов, старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома», сказал: «Развитие цифровой экономики невозможно без качественной подготовки кадров. В “Ростелекоме” мы видим, как сотрудничество с вузами помогает не только обучать студентов востребованным ИТ-навыкам, но и внедрять практико-ориентированный подход в образование. Ежегодно на базе ИТ школы РТК мы обучаем более 12 тыс. студентов из 50 университетов по всей стране. Новое соглашение позволит объединить усилия, чтобы масштабировать лучшие практики и целенаправленно работать с ключевыми направлениями цифровой трансформации. Мы уверены: только в диалоге с профессиональным сообществом можно добиться устойчивого результата — и для отрасли, и для молодых специалистов».

Алексей Колесников, проректор Президентской академии, отметил: «Одним из ключевых направлений сотрудничества Президентской академии и компании “Ростелеком” станет подготовка образовательных программ, которые помогут подготовить специалистов в области управления, цифровизации, искусственного интеллекта. Обучение будет проходить на базе Президентской академии и нашего партнера. Президентская академия – уникальный вуз в России, обладающий обширной экспертной базой и прикладными наработками на стыке этих областей. Это позволит предложить нашему слушателю уникальные программы ДПО, разработанные под конкретный запрос, с участием ведущих экспертов и отраслевых практиков».

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