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Новая версия SafeERP: автоматизация установки обновлений безопасности SAP

Компания «Газинформсервис» представила SafeERP 4.9.6, обновленную версию своего модульного комплекса для усиления кибербезопасности информационных систем и бизнес-приложений. Новая версия предлагает расширенные возможности автоматизации, включая автоматическую загрузку и применение обновлений SAP Notes, что упрощает процесс устранения уязвимостей и повышает эффективность работы специалистов по безопасности. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«Мы развиваем продукт: SafeERP 4.9.6 становится не только полезным, но и удобным инструментом, а также соответствует всем требованиям в сфере информационной безопасности. Автоматизация рутинных задач, таких как обновление SAP Notes, позволяет нашим заказчикам сосредоточиться на стратегических задачах безопасности», — сказала менеджер продукта SafeERP компании «Газинформсервис» Римма Кулешова.

SafeERP 4.9.6 предлагает ряд улучшений в модулях безопасности, отчетности и анализа кода. Модернизированный Security Suite получил систему пользовательских отчетов для контроля настроек безопасности и создания индивидуальных отчетов по уязвимостям. Интерфейс модуля «Ландшафт» стал удобнее благодаря расширенным функциям поиска и управления RFC-соединениями.

Система контроля уязвимостей ABAP-кода теперь поддерживает множественный выбор обнаруженных уязвимостей для их групповой обработки, а также получила усовершенствованную систему индикации и теги для более эффективной классификации и анализа. Вкладка «Статус исправление» заменена на более информативную «Историю изменений» с возможностью комментирования. В Code Security Extension Module добавлены новые сценарии проверки Dockerfile для выявления потенциальных угроз, связанных с выполнением shell-скриптов, использованием нестандартных инструкций и доступом к переменным. Для наглядного представления результатов анализа безопасности внедрены интерактивные дашборды.

Кроме того, SafeERP 4.9.6 получил ряд других обновлений. Система теперь поддерживает ГОСТ-сертификаты для прокси-серверов и расширяет возможности контроля безопасности кластера «1C» благодаря 11 новым проверкам профилей безопасности. Также улучшена система логирования и добавлен функционал просмотра логов анализа в веб-интерфейсе.

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