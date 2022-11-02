Новая сигнатура СОВ UserGate выявляет атаки, связанные с переполнением буфера в OpenSSL

Центр мониторинга и реагирования UserGate добавил в «Систему обнаружения вторжений» (СОВ) UserGate две новые сигнатуры, позволяющие детектировать атаки с использованием уязвимостей CVE-2022-3602 и CVE-2022-3786.

Данная уязвимость заключается в переполнении буфера в tls-полях id-ce-subjectAltName и id-ce-nameConstraints при использовании кодировки Punycode, что потенциально может привести к удаленному выполнению кода. Злоумышленник может выполнить tls-запрос с аутентификацией по специально созданному сертификату, приведя к переполнению буфера.

В соответствии с CVSSv3.1 уязвимости пока не был присвоен рейтинг, однако OpenSSL Project Team присвоила рейтинг CRITICAL. Впоследствии была найдена уязвимость-побратим (CVE-2022-3786), а их рейтинг был снижен до HIGH.

Продукты компании UserGate не подвержены данной уязвимости.

Затронутые версии OpenSSL: OpenSSL – версии с 3.0.0 по 3.0.6.

Затронутые продукты: Ubuntu 22.04 «Kinetic Kudu» и «Jammie»; Debian 12 «Bookword»; CentOS; Fedora Linux 36/37; Linux Mint 21 Vanessa; Kali 2022.3; OpenSUSE; Oracle Linux; Red Hat Universal Base Images; SUSE Enterprise Linux Server.

Специалисты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы UserGate рекомендуют пользователям следующие действия: убедиться, что оборудование не использует уязвимую версию OpenSSL и, в случае нахождения уязвимой версии, обновить ее; проверить актуальность подписки на модуль Security Updates; добавить в блокирующее правило IDPS сигнатуры «Possible OpenSSL X.509 Email Address 4-byte Buffer Overflow» и «Possible OpenSSL X.509 Email Address Variable Length Buffer Overflow».