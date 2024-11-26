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ГК InfoWatch представила новую версию «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)»

ГК InfoWatch представила новую версию межсетевого экрана для корпоративного сегмента – «InfoWatch ARMA Стена (NGFW) 4.4». В июле этого года состоялся технический релиз и запуск первых пилотных проектов. Это позволило экспертам InfoWatch ARMA значительно улучшить продукт и добавить функциональные возможности, которые необходимы заказчикам. На основе обратной связи по результатам пилотных проектов ГК InfoWatch выпустила новую версию продукта.

«В первый месяц пилотного запуска «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» мы предоставили оборудование заказчикам и начали получать от них поток обратной связи, который использовали для развития решения. Испытав наш продукт на инфраструктуре заказчиков, мы подтвердили высокий уровень производительности и необходимые функциональные возможности для защиты сети широкого круга компаний», – отметил технический директор InfoWatch ARMA Владимир Садовников.

В новой версии продукта эксперты InfoWatch ARMA повысили стабильность, отказоустойчивость и подтвердили данные по производительности, полученные в ходе независимого тестирования в условиях реальной длительной нагрузки. Ранее по результатам испытаний в лаборатории «Инфосистемы Джет» «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» показал стабильно высокие результаты – 6,2 Гбит/с при включенных IPS/IDS в соответствии со сценариями работы потенциальных заказчиков.

В новой версии появилась возможность настраивать синхронизацию устройств в кластере, теперь резервные устройства могут автоматически получать необходимые настройки от ведущего, что позволяет обеспечить непрерывную работоспособность. Также появилась возможность скоростной обработки трафика системой IDPS на сетевых картах драйверами «igb» и «i40e».

Кроме того, добавилась возможность настройки зон сети с помощью веб-интерфейса, интеграция с системами мониторинга и миграция настроек при обновлении ПО. Изменения коснулись и безопасности – межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW) 4.4». интегрирован с системой двухфакторной аутентификации Multifactor. Также в новой версии реализована технология GeoIP – теперь формировать правила межсетевого экрана возможно по признаку принадлежности к определенному географическому местоположению.

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Решение ГК InfoWatch полностью соответствует требованиям регуляторов в части защиты корпоративной сетевой инфраструктуры и управления сетевым доступом, отмечают разработчики. «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» подходит для предприятий промышленного сектора – защищает корпоративные сети и объекты КИИ, для государственных и муниципальных учреждений – закрывает потребность в импортозамещении зарубежных продуктов и позволяет соответствовать требованиям ФСТЭК, а также малому, среднему и крупному бизнесу продукт дает комплексную защиту корпоративной сети.

«До конца года мы планируем получить заключение из лаборатории ФСТЭК, а в 2025 году – сертификаты ФСТЭК корпоративного межсетевого экрана типа Б, Д и СОВ. Сейчас работаем над интерфейсом для управления NAT, VPN, СОВ, Proxy и продолжаем работу с межсетевыми экранами из единого центра управления Management Console», – сказал технический директор InfoWatch ARMA Владимир Садовников.

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