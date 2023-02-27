UserGate и Nubes объявили о сотрудничестве в сфере защиты облачных сервисов

Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности UserGate и облачный провайдер Nubes заключили партнерское соглашение. Решения UserGate пополнили портфель облачных сервисов, которые Nubes предложит промышленным предприятиям, торговому бизнесу, телекоммуникационным компаниям и государственным организациям для защиты от киберугроз.

Nubes разворачивает для клиентов отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру на базе собственного дата-центра Nubes Alto в Москве. Компания обеспечивает бизнесу непрерывность ИТ-процессов, доступность, а главное – безопасность клиентских сервисов. В сотрудничестве с UserGate провайдер планирует расширить линейку облачных решений со встроенными продуктами безопасности. В феврале компании приступили к созданию совместного сервиса Proxi для корпоративного сегмента.

Артур Салахутдинов, менеджер по развитию MSSP UserGate, сказал: «Мы рады, что компания Nubes присоединилась к числу наших партнеров. Уверены, что партнерское соглашение станет эффективным инструментом продвижения решений UserGate для тех категорий клиентов, которых, в первую очередь, интересует защита данных, размещенных в облачных сервисах. Nubes обладает всеми необходимыми для этого ресурсами».

Генеральный директор Nubes Василий Степаненко отметил: «Программно-аппаратные комплексы ввозятся в Россию с определенными сложностями, при этом количество киберугроз прогрессивно растет. В связи с этим актуальным стал вопрос подбора для наших заказчиков эффективных облачных решений, способных обеспечить реальную защиту. Партнерство с UserGate будет способствовать развитию данного направления нашего бизнеса».

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена Поддержка ИТ-отрасли

В основе подхода UserGate — разработка собственных технологий, способных конкурировать с зарубежными аналогами. Архитектура решений и собственная операционная система UGOS дают возможность анализировать и обрабатывать сетевой трафик при любой степени загруженности каналов связи, а также добиваться эффективного масштабирования. Это позволит Nubes предложить крупному бизнесу с растущими ИТ-потребностями защищенные облачные сервисы без ограничений в ресурсах.