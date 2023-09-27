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UserGate расскажет о собственном решении класса NAC на конференции CNews «Информационная безопасность 2023»

Российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники в сфере информационной безопасности UserGate готовит обновление собственной операционной системы UGOS до версии 7.1. Ключевым ожидаемым событием обновления станет UserGate Client – решение, предназначенное для управления безопасным доступом в сеть всех видов пользовательских устройств корпоративных клиентов.

Более подробно о решении в рамках конференции CNews «Информационная безопасность 2023» расскажет менеджер по развитию продукта UserGate Виталий Даровских. В своем докладе он сосредоточится на необходимости переноса периметра защиты с межсетевых экранов на конечные пользовательские устройства и каналы подключения в связи с меняющимся ландшафтом актуальных киберугроз. Кроме того, Виталий Даровских раскроет особенности продукта UserGate Client, сочетающего в себе VPN, NAC и EDR, продемонстрирует расширенный подход к возможностям решения, когда NAC развивается в контексте ZTNA, а EDR – в контексте XDR.

UserGate Client как один из компонентов экосистемы безопасности UserGate SUMMA – одна из первых российских разработок с функционалом комплекса NAC, предоставляющая корпоративным клиентам возможности создания гибких политик защиты с помощью правил межсетевого экранирования. Это позволяет фильтровать информационные потоки на основе конкретного пользователя, адреса источника, назначения, сервиса, приложения, L7, URL, категорий сайта, типа контента, времени действия правила, HIP-профиля.

UserGate Client предназначен для защиты конечных точек и безопасного соединения при удаленной работе или за пределами сетевого периметра. Этот программный комплекс обеспечивает контроль и видимость событий безопасности, предоставляет защиту уровня персонального межсетевого экрана и реализует подключение к корпоративной сети на принципах сетевого доступа с нулевым доверием. UserGate Client имеет возможность подключаться к защищенным корпоративным сетям посредством собственного встроенного VPN-клиента и осуществлять поддержку наборов конфигураций VPN для управления VPN-подключениями.

На портале my.usergate.com доступна бета-версия UserGate Client, которая позволит клиентам компании ознакомиться с функциональностью решения до официального релиза.

Токен: Kra23XKfEРекламодатель: ООО «Юзергейт»ИНН/ОГРН: 5408308256/1145476050961Сайт: https://www.usergate.com/ru

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