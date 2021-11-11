enKod разместила данные в облачном S3-хранилище T1 Cloud

enKod, предоставляющая бизнесу инструменты для умного маркетинга, и облачный провайдер T1 Cloud договорились о сотрудничестве. Услуга «Объектное S3 хранилище» позволяет компании размещать в облаке и обрабатывать данные для эффективной работы платформы enKod.

Сервис T1 Cloud помог оптимизировать работу платформы enKod, ускорить загрузку данных и справляться с пиками нагрузок. enKod объединяет решения, необходимые для автоматизации маркетинга. Приложение позволяет упорядочить коммуникации с клиентами и в формате «единого окна» получить доступ к спектру инструментов: сбор базы, отправка рассылок, трекинг действий пользователей, товарные рекомендации на сайте, в приложении или в email.

Команде enKod необходимо хранить большие объемы данных, связанных с их сервисом, поддерживать бесперебойный 24/7 доступ к ним и возможность обмена информацией. «Объектное S3 хранилище» T1 Cloud позволяет компании обеспечить экономное, надежное и безопасное размещение данных с мгновенным доступом к ним из любой точки мира и гибким увеличением ресурсов по мере роста бизнеса.

Гибкое ценообразование по модели оплаты PAYG обеспечило экономическую выгоду, по сравнению с альтернативным вариантом закупки оборудования для расширения собственной системы хранения данных.

«Мы рады, что сотрудничество с нами поможет команде enKod оптимизировать работу их системы и при этом существенно снизить капитальные затраты, а также потери времени. Облачное хранилище предоставляет гибкие ИТ-возможности цифровым сервисам компаний, сокращает время их окупаемости. Оно позволяет безопасно размещать и обрабатывать неограниченные объемы разных типов данных. Поэтому услуга востребована компаниями из самых разных областей: медиа, онлайн-ритейл, видеосервисы, конструкторские бюро, маркетинг», − отметила Людмила Лепехина, менеджер продуктового направления «Объектное S3 хранилище» T1 Cloud.

Облачное хранилище предусматривает множество сценариев использования с выгодой для бизнеса компаний, в том числе оперирующих высоконагруженными проектами. Среди таких сценариев − хостинг контента для веб-сайтов и мобильных приложений, большие данные, аналитика и IoT и др. Высокопроизводительное облачное хранилище T1 Cloud с SLA 99,9% работает на платформе Cloudian, максимально совместимой с Amazon Web S3 API, что обеспечивает бесшовное взаимодействие с другими приложениями.