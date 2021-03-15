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Check Point Software Technologies объявила о партнерстве с Yandex.Cloud

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Check Point Software Technologies Ltd. объявила о начале технологического партнерства с облачной платформой Yandex.Cloud. Компании смогут организовать защищенное соединение VPN между офисами, дата-центрами или инфраструктурой в облаке, обеспечить удаленный доступ, защитить веб-сервера и другие компоненты своей инфраструктуры с помощью NGFW от мирового лидера в области информационной безопасности в Yandex.Cloud.

Пандемия вынудила многие компании перейти в облачные хранилища. Согласно отчету Check Point Cyber Security Report 2021, в 2020 году компании из-за пандемии за год сделали то, что планировалось сделать в течение 5 лет. При этом безопасность сред, размещаемых в публичных облаках, по-прежнему является серьезной проблемой для 75% компаний.

Для российских компаний, которые работают с персональными данными пользователей, существуют ограничения на их хранение за рубежом — это значит, что с использованием иностранных облаков могут возникнуть сложности и нужно искать российское решение с надежной защитой. Yandex.Cloud — это единственный российский облачный провайдер, в котором доступны ведущие технологии Check Point.

В маркетплейсе Yandex.Cloud представлены следующие продукты Check Point: платформа управления безопасностью CloudGuard IaaS Security Management и шлюзы безопасности CloudGuard IaaS.

CloudGuard IaaS Security Management позволяет предприятиям эффективно развертывать средства защиты в своих организациях, а также в публичных, частных и гибридных облаках.

Решение доступно для использования двумя способами. Во-первых, по системе тарификации BYOL (Bring Your Own License) — можно запустить виртуальный сервер на платформе Яндекса и принести свою лицензию Check Point на используемое решение NGFW, которая была приобретена ранее. Во-вторых, по тарификации PAYG (Pay-as-you-gо) –– плата за лицензию включена в единый счет от Yandex.Cloud. При выборе тарифа PAYG идет почасовая тарификация. Все включено в один чек облачного провайдера — затраты на вычислительную мощность Yandex.Cloud и оплату лицензий решений Check Point. Тариф PAYG выгоднее, чем BYOL, так как на него действует специальная цена.

Check Point CloudGuard IaaS защищает информацию, предотвращая распространение угроз и обеспечивая управление безопасностью в физических и виртуальных сетях. Решение содержит такие средства защиты как межсетевой экран, антивирус, анти-бот, IDS (Intrusion Detection System), песочницы, системы для контроля приложений и ряд других компонентов.

«Потребность в реальных облачных решениях сегодня очень велика. Миграция информационных систем в облака — это тренд, который был многократно усилен условиями пандемии в 2020 году. Однако, у российских бизнесов, ввиду ряда ограничений на использование предложения «иностранных облаков», практически не было возможности обеспечить себя всем необходимым, и предложение сервисов у облачных провайдеров было ограничено, — рассказывает Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — Такое партнерство дает возможность впервые на территории России всем пользователям облачной инфраструктуры Яндекса получить безопасность мирового уровня наравне с тем предложением, которое существует в других странах. Это огромный шаг вперед для рынка: теперь все задачи по защите информации можно решать, не оглядываясь на тип инфраструктуры, которая используется в организации».

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