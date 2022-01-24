Облачный бизнес МТС запустил медиаплатформу для life-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о развитии сервиса Cloud CDN (Content Delivery Network) по быстрой доставке контента бизнес-клиентов облака #CloudMTS. Компании могут воспользоваться медиаплатформой для стриминга и показа видео по запросу зрителям в любой точке мира в качестве 8K без задержек. Игровые сервисы, онлайн-кинотеатры и обучающие платформы повысят скорость и доступность видеотрансляций независимо от нагрузки и без существенных затрат на ИТ-инфраструктуру.

Сервис обеспечивает быструю передачу видеопотоков за счет их разделения на плейлисты и видеофрагменты, которые небольшими частями поступают на ближайший к потребителю CDN-сервер. В рамках сервиса доступно более 800 распределенных по миру CDN-серверов – они «накапливают» (кэшируют) видеоконтент, разгружая основные ИТ-ресурсы заказчиков и обеспечивая качественные трансляции с минимальными задержками. Пропускная способность CDN-сети превышает 75 Тбит/с, что позволяет закрыть потребности большого числа потребителей одновременно. Зрителям могут быть доступны видео в формате Full HD, 8K, 360° или 3D.

Использование услуги позволит гейминговым сервисам транслировать игровой контент с низкими задержками при кратном росте числа пользователей с широкой географией. Сервис делает доступными для миллионов людей видеостримы концертов, интерактивных шоу и спортивных событий с эффектом присутствия без значительных вложений в ИТ. Онлайн-курсы и обучающие платформы смогут вести защищенные от копирования life-трансляции вебинаров, лекций и мастер-классов. Интернет-магазины повысят лояльность покупателей с помощью видеовитрин и демонстрации продаваемых товаров в высоком качестве.

«Удаленные форматы требуют наличия качественного доступа к разнообразному контенту, в том числе к life-трансляциям и видеозаписям. Людям важна возможность просматривать обучающие и развлекательные видеоматериалы из любого места и с помощью любого устройства. Наша медиаплатформа представляет готовое решение для онлайн-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу. Преимуществом является то, что мы тарифицируем сервис не по длительности трансляции, а по количеству одновременно проводимых трансляций», – отметила руководитель направления сетевых сервисов облачного бизнеса МТС Екатерина Канунникова.

Сервис медиаплатформы дает такие возможности, как адаптивное транскодирование для любого интернет-подключения и устройства, перемотка, запись и хранение эфира, настройка видеоплееров и обьединение видео в плейлисты. Решение позволяет анализировать трафик в режиме реального времени. Кроме того, компании могут ретранслировать видео в любые социальные сети нажатием одной кнопки.

Подробнее о медиаплатформе в рамках Cloud CDN

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• Сервис обладает гибкими настройками: возможностью мгновенной очистки кэша, управления заголовками, ограничения скорости загрузки, настройки персонального домена. Поддерживает протоколы для сверхбыстрой передачи видео: MPEG-DASH, Low Latency Chunked CMAF, Low Latency HLS, SRT, WebRTC. Медиаплатформа обеспечвает безопасность контента с помощью доступов по ключу, SSL сертификатов и других опций.

• Медиаплатформа подключается вместе с сервисом Cloud CDN, при этом тарифицируется отдельно. Тарификация сервиса медиаплатформы осуществляется по количеству одновременно созданных трансляций. Стоимость решения начинается от пяти тысяч рублей за поток. Для создания трансляции нужно использовать опцию транскодирования потока.

• Сеть CDN имеет отказоустойчивую конфигурацию, задействуя инфраструктуру более чем шести тысяч партнерских интернет-провайдеров, которые обеспечивают обмен трафиком.

• Сервис доступен как клиентам облака #CloudMTS, так и компаниям, не являющимся клиентами провайдера.