Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187592
ИКТ 14517
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26532
Персоны 81077
География 2989
Статьи 1574
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

VK Cloud Spark


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


17.12.2025 Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным 1
24.09.2024 VK Tech разработал единую платформу для работы с данными 1
18.01.2024 VK даст малому и среднему бизнесу простой доступ к инструментам анализа больших данных 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

VK Cloud Spark и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4538 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 396 1
VK - Mail.ru Group 3534 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1151 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5934 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 97 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2858 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18260 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 744 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4113 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  735 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 1
VK Cloud Machine Learning - VK Mail.Ru Cloud ML Platform 9 1
Apache Airflow 62 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 59 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1520 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 25 1
VK Cloud Kafka 2 1
VK Cloud Flink 2 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1112 1
VK Data Platform 16 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 167 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 210 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 201 1
Гонтарев Павел 113 1
Волынский Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157146 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408468, в очереди разбора - 731990.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще