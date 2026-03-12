Выручка VK Tech за 2025 г. выросла на 38% год к году до 18,8 млрд рублей

VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует финансовые и операционные результаты за 2025 г.

Финансовые и операционные результаты за 2025 г.

Выручка выросла на 38% год к году до 18,8 млрд руб. Наиболее динамичный рост показали сервисы продуктивности VK WorkSpace (+75,1% год к году) и бизнес-приложения (+65,7% год к году). Рекуррентная выручка выросла более чем в два раза год к году и составила 12,8 млрд руб. или 68% от общего объема выручки, что обусловлено как увеличением клиентской базы, использующей сервисы по модели On-Cloud, так и ростом выручки от технической поддержки в рамках модели поставки On-Premise. Об этом CNews сообщили представители VK.

Скорректированная EBITDA выросла на 21,6% год к году и составила 4,8 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA — 26%. Количество клиентов увеличилось в 2,7 раз год к году до 31,9 тыс. Клиентский портфель VK Tech диверсифицирован и включает крупные, средние и малые компании из всех отраслей экономики.

В 2025 г. реализованы крупные проекты, в том числе, с такими компаниями, как банк «Санкт-Петербург», «АвтоВАЗ», ВТБ, «Сургутнефтегаз», Lamoda. Подписан ряд стратегических соглашений о сотрудничестве, в том числе: развитие цифровой инфраструктуры Татарстана с Министерством цифрового развития Республики, развитие решений для нефтегазовой отрасли с Консорциумом технологической независимости, развитие ИИ-технологий для строительной отрасли с ДОМ.РФ.

Генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев: «В 2025 г. мы росли существенно быстрее рынка. Выручка увеличилась почти на 40% в результате расширения клиентской базы и отношений с текущими заказчиками. В первую очередь растет спрос на программные продукты, поставляемые в формате облачных сервисов, обеспечивающих клиентам быстрое масштабирование и гибкое управление расходами. Нам это дает возможность стабильно наращивать рекуррентную выручку — фундамент долгосрочной устойчивости. В 2026 г. мы продолжим предлагать рынку актуальные решения, направленные на автоматизацию, оптимизацию и рост эффективности бизнеса. Одним из фокусов станет интеграция технологий ИИ в продукты, что существенно повысит их ценность для клиентов».

Распределение выручки по направлениям

Продуктовый портфель VK Tech включает: облачную платформу, сервисы продуктивности, дата-сервисы и бизнес-приложения. Поставка продуктов доступна по всем моделям: On-Premise и On-Cloud. Якорными продуктами VK Tech являются облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace, на которые приходилось около 70% выручки в 2025 г.

Выручка направления «Облачная платформа» за 2025 г. выросла на 13,5% год к году до 6,5 млрд руб., в том числе выручка от продаж по модели On-Cloud увеличилась на 51,3% год к году.

Выручка направления «Сервисы продуктивности» за 2025 г. выросла на 75,1% год к году до 6,3 млрд руб. за счет роста выручки от продаж по модели On-Cloud в 3,6 раз год к году. Средняя ежемесячная аудитория активных пользователей платных учетных записей по модели On-Cloud за 2025 г. увеличилась в 2,7 раз год к году.

Выручка направления «Дата-сервисы» в 2025 г. увеличилась на 15,5% год к году и составила 2,5 млрд руб., в том числе выручка от продаж в формате On-Premise на 16,1% год к году. Рост обусловлен увеличением выручки от решений Tarantool и VK Data Platform на 61,8% год к году.

Выручка направления «Бизнес-приложения» за 2025 г. выросла на 65,7% год к году и составила 3,4 млрд руб. преимущественно за счет роста продаж в формате On-Premise на 86,0% год к году. Наибольший вклад в динамику выручки направления внесли решения VK HR Tek и VK Tax Compliance, показавшие рост на 38,8% и 97,7% год к году, соответственно.