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В VK Data Platform можно добавлять свои СУБД, сервисы обработки данных и движки

VK Tech упростил подключение дополнительных сервисов к VK Data Platform, которая используется для аналитики и подготовки данных под ML- и ИИ-сценарии. Благодаря решению сокращается нагрузка на ИТ- и data-команды, снижается риск ошибок при ручной интеграции и быстрее вводятся в работу нужные инструменты под конкретные задачи бизнеса. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новый сервис подключается к уже настроенному контуру VK Data Platform и сразу попадает под общие правила безопасности, масштабирования и мониторинга. Интеграция занимает несколько часов, она не требует пересборки базовой архитектуры, все необходимые для запуска дополнительного сервиса механизмы применяются на уровне платформы: доступы, мониторинг, логирование, аудит, отказоустойчивость и правила масштабирования.

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Расширение возможностей VK Data Platform актуально прежде всего для системных интеграторов и крупных заказчиков со специфичными требованиями к стеку: собственные СУБД, доработанные вычислительные движки, сервисы обработки данных или отдельными ML/LLMops инструментами без централизованного управления.

«Крупные компании уже работают на сложном стеке из СУБД, вычислительных движков, сервисов обработки и ML-компонентов. Каждый новый инструмент нередко добавляет отдельный контур DevOps, мониторинга, логов, управления доступами и обеспечения отказоустойчивости. Мы развиваем VK Data Platform так, чтобы заказчики и партнеры могли быстрее подключать нужные им компоненты под конкретный стек и при этом сохранять единые правила управления и эксплуатации. Это снижает нагрузку на инженерные команды и не дает вырасти новому «зоопарку» разрозненных сервисов», — сказала директор по продуктам направления «Дата-сервисы» VK Tech Екатерина Канунникова.

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