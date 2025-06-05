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VK Tech открыла офис в Нижнем Новгороде

VK Tech объявила об открытии нового офиса в Нижнем Новгороде. Это третий российский офис VK Tech после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители VK.

Офис разместился в историческом и деловом центре города — в бизнес-центре «Центр международной торговли» по адресу Ковалихинская ул., 8. В Нижнем Новгороде и Нижегородской области уже работают около 70 сотрудников VK Tech, которые участвуют в разработке ключевых продуктов компании: VK WorkSpace, VK Cloud, VK Data Platform, VK Tax Compliance и других решений. Общая численность сотрудников VK Tech превышает 1500 человек, при этом 80% специалистов заняты в разработке.

«Рад объявить об открытии офиса в Нижнем Новгороде. Это важный шаг в расширении присутствия VK Tech. Мы знаем, что здесь работает много сильных ИТ-профессионалов, и надеемся, что открытие офиса будет способствовать развитию технологического сообщества и экономики Нижегородской области», — отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

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