Выручка VK Tech за 2024 г. выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд рублей

VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», впервые публикует аудированные финансовые результаты за 2024 г..

Финансовые и операционные результаты VK Tech за 2024 г.

Выручка VK Tech за 2024 г. выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд руб. благодаря росту продаж и увеличению клиентской базы, которая выросла на 90,5%. Рост выручки от крупных клиентов составил 28,3% год к году, от клиентов малого и среднего размера — 58%. Драйверами роста стали облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace. Об этом CNews сообщили представители VK.

Операционные расходы VK Tech в 2024 г. выросли на 23,5% год к году до 9,2 млрд руб. преимущественно за счет увеличения расходов на ИТ-команду. Скорректированная EBITDA в 2024 г. увеличилась в 2,4 раза год к году до 4 млрд руб. Чистая прибыль в 2024 г. достигла 1,3 млрд руб., продемонстрировав рост в три раза год к году, вслед за ростом показателя скорректированной EBITDA.

«В 2024 г. бизнес VK Tech продолжил демонстрировать высокие темпы роста. В 2024 г. выручка увеличилась на 42,1% до 13,6 млрд руб., EBITDA выросла в 2,4 раза до 4 млрд руб., а рентабельность по EBITDA достигла 29,2% по сравнению с 17,4% в 2023 г. Основой для роста ключевых финансовых показателей стала комбинация двух моделей поставки: On-Premise и On-Cloud, — отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев. — В прошлом году команда VK Tech в два раза увеличила клиентскую базу, запустила крупные проекты у новых клиентов, в том числе в банковской и промышленной отраслях, представила знаковые для рынка решения, в частности — VK Data Platform и собственную технологию виртуальных рабочих столов, а также интегрировала продукты «Р7» в экосистему предложений для клиентов. По оценкам Strategy Partners, рынок российского корпоративного ПО будет расти в среднем на 24% в год до 2030 г. и достигнет 700 млрд руб. Уверен, VK Tech станет частью этой динамики, продолжит реализовывать стратегию роста, укрепляя лидирующие позиции как разработчик и поставщик собственных решений».

Распределение выручки по направлениям

Экосистема корпоративного ПО VK Tech включает: облачную платформу VK Cloud, сервисы продуктивности VK WorkSpace, дата-сервисы и бизнес-приложения. Продукты поставляются по моделям On-Premise и On-Cloud.

Выручка направления «Облачная платформа» за 2024 г. выросла на 82,3% год к году до 5,8 млрд руб. Рост обусловлен параллельным развитием решений в форматах On-Cloud — рост 50% год к году, и On-Premise — рост в 2,5 раза год к году. Рост потребления в формате частного облака обеспечен масштабированием проектов текущих крупных клиентов и привлечением новых.

Выручка направления «Сервисы продуктивности» за 2024 г. выросла на 41,2% год к году до 3,6 млрд руб. Рост наблюдался в форматах On-Cloud (рост 59,6% год к году) и On-Premise (рост 33,0% год к году).

Выручка направления «Дата-сервисы» за 2024 г. увеличилась на 30,3% год к году до 2,2 млрд руб. Драйвером роста стали продажи в формате Оn-Premise (рост 31,8% год к году).

Выручка направления «Бизнес-приложения» за 2024 г. составила 2 млрд руб. Около 53% выручки за 2024 г. приходится на клиентов в продукте VK HR Tek.