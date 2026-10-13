VK Tech представила VK Data Catalog для управляемой работы ИИ-агентов с корпоративными данными. Сервис сводит описания корпоративных данных в один каталог, которым компания управляет по общим правилам. Сервис забирает технические и операционные метаданные из систем и связывает их с бизнес-терминами, владельцами, происхождением данных и результатами проверок качества. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

ИИ-агентам нужен актуальный и управляемый контекст: что означают показатели, откуда они появились, кто за них отвечает, какого они качества и можно ли их использовать в конкретной задаче. Без этой информации агент может выбрать неподходящие или устаревшие данные и неверно их интерпретировать.

VK Data Catalog объединяет поиск по данным, бизнес-глоссарий, управление владельцами и качеством данных, анализ происхождения данных до уровня колонок и анализ влияния изменений. При совместном использовании с VK Data Platform и ИИ-платформой VK AI Space можно использовать бизнес-контекст из каталога непосредственно при работе с данными и построении аналитических и ИИ-сценариев, включая корпоративных ИИ-агентов. Структурированные, неструктурированные и потоковые данные могут получать бизнес-контекст из каталога и использоваться в сценариях с учетом единых правил доступа и контроля качества.

VK Data Catalog поддерживает подключение ИИ-приложений и агентов по открытому протоколу MCP (Model Context Protocol), что позволяет использовать данные каталога как источник структурированного контекста для ИИ-сценариев.

«При внедрении дата-каталогов есть риск получить формальный реестр, который постепенно устаревает и перестает использоваться. Мы создаем инструмент, встроенный в ежедневную работу: каталог будет автоматически собирать и актуализировать метаданные, предлагать описания и связи, а владельцам данных останется проверять и подтверждать изменения. Интеграция с VK Data Platform и AI-платформой VK Tech позволит использовать этот контекст непосредственно при создании агентов. Развитие семантического слоя поможет точнее связывать бизнес-показатели с данными, сокращать объем лишнего контекста и расход токенов, а аудит — отслеживать, какие источники использовал агент. Для нас результат не количество объектов в каталоге, а их реальное использование в аналитических и ИИ-сценария», — сказала директор по продуктам направления «Дата-сервисы» VK Tech Екатерина Канунникова.