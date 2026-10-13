Разделы

Искусственный интеллект
|

VK Tech представила VK Data Catalog для управляемой работы ИИ-агентов с корпоративными данными

VK Tech представила VK Data Catalog для управляемой работы ИИ-агентов с корпоративными данными. Сервис сводит описания корпоративных данных в один каталог, которым компания управляет по общим правилам. Сервис забирает технические и операционные метаданные из систем и связывает их с бизнес-терминами, владельцами, происхождением данных и результатами проверок качества. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

ИИ-агентам нужен актуальный и управляемый контекст: что означают показатели, откуда они появились, кто за них отвечает, какого они качества и можно ли их использовать в конкретной задаче. Без этой информации агент может выбрать неподходящие или устаревшие данные и неверно их интерпретировать.

VK Data Catalog объединяет поиск по данным, бизнес-глоссарий, управление владельцами и качеством данных, анализ происхождения данных до уровня колонок и анализ влияния изменений. При совместном использовании с VK Data Platform и ИИ-платформой VK AI Space можно использовать бизнес-контекст из каталога непосредственно при работе с данными и построении аналитических и ИИ-сценариев, включая корпоративных ИИ-агентов. Структурированные, неструктурированные и потоковые данные могут получать бизнес-контекст из каталога и использоваться в сценариях с учетом единых правил доступа и контроля качества.

VK Data Catalog поддерживает подключение ИИ-приложений и агентов по открытому протоколу MCP (Model Context Protocol), что позволяет использовать данные каталога как источник структурированного контекста для ИИ-сценариев.

«При внедрении дата-каталогов есть риск получить формальный реестр, который постепенно устаревает и перестает использоваться. Мы создаем инструмент, встроенный в ежедневную работу: каталог будет автоматически собирать и актуализировать метаданные, предлагать описания и связи, а владельцам данных останется проверять и подтверждать изменения. Интеграция с VK Data Platform и AI-платформой VK Tech позволит использовать этот контекст непосредственно при создании агентов. Развитие семантического слоя поможет точнее связывать бизнес-показатели с данными, сокращать объем лишнего контекста и расход токенов, а аудит — отслеживать, какие источники использовал агент. Для нас результат не количество объектов в каталоге, а их реальное использование в аналитических и ИИ-сценария», — сказала директор по продуктам направления «Дата-сервисы» VK Tech Екатерина Канунникова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Российским производителям БПЛА открыли доступ к военным данным для обучения ИИ

Зачем HR-аналитика нужна топ-менеджерам — и какой она должна быть

Бесплатный «убийца» AutoCAD выложен в открытый доступ

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

В России создано ПО для голосового управления группой БПЛА. Такую же систему строит Пентагон

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще