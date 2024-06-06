ITQuick на CNews Forum Cases: Как сократить Time to Market в 2 раза?

Компания ITQuick, ведущий поставщик аутсорсинговых ИТ-услуг, примет участие в форуме CNews Forum Cases, который состоится 19 июня 2024 года в Москве. В рамках секции «Цифровизация финансового сектора» выступит Александр Сельдемиров, CEO ITQuick и партнер Jumse, с докладом «Как сократить Time to Market в 2 и более раз?».

В рамках доклада эксперт расскажет о новаторских подходах к формированию высокоэффективных команд, позволяющих значительно ускорить вывод финансовых продуктов и услуг на рынок. Основное внимание будет уделено инновационной платформе для технического скрининга разработчиков Jumse, которая значительно упрощает и ускоряет процесс подбора и оценки ИТ-специалистов.

Ключевые тезисы доклада:

Точное комплектование команд: Платформа Jumse создает детальную карту хард-скиллов, сильных и слабых сторон каждого члена команды по различным областям знаний. Это позволяет оптимально укомплектовать команду, обеспечивая максимальную эффективность и значительно сокращая время вывода продукта на рынок. Автоматический техскрининг: Инновационная функция автоматического техскрининга Jumse полностью освобождает ведущих разработчиков от проведения собеседований. Они могут сосредоточиться на разработке продукта и руководстве командой, в то время как система проводит неограниченное количество скринингов. Реалистичное тестирование: Подход Jumse к тестированию максимально приближен к реальным условиям работы. Кандидатам разрешается использовать любые доступные материалы и поисковики, что позволяет объективно оценить их практические знания и навыки по конкретной тематике.

«В современном постоянно меняющемся финансовом секторе скорость вывода новых продуктов и услуг на рынок является ключевым фактором успеха, – отмечает Александр Сельдемиров. – С помощью Jumse мы помогаем не только подбирать лучших специалистов, но и создавать идеально сбалансированные команды, что позволяет нашим клиентам сократить Time to Market в два и более раз».