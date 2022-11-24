«Лонмади» трансформировал процесс найма с ATS Potok

«Лонмади», официальный дилер строительной техники ведущих мировых машиностроительных заводов в России, автоматизировал подбор и наем персонала с помощью ATS Potok от разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате в компании закрыли более 350 точечных вакансий за год, а срок их закрытия сократился в два раза. Об этом CNews сообщили представители TalentTech.

Компания «Лонмади» имеет распределенную сеть обособленных подразделений по всей России и ведет подбор сотрудников в 40 подразделений дилерской сети малой командой рекрутеров. До внедрения ATS Potok процесс рекрутмента от формирования заявки, размещения вакансии на работных сайтах до проведения интервью и направления предложения о работе проходил вручную, а данные хранились в разрозненных папках и таблицах. Это приводило к тому, что история о кандидате не сохранялась, сложно было отследить актуальный статус по каждому, что тормозило процесс, путало рекрутеров, а также несло репутационные риски.

Для ATS у компании было два основных требования: возможность переноса существующей базы кандидатов в единую систему, а также прозрачность и понятность для всех, кто работает с вакансией.

Как проходила работа по подбору в ATS Potok: руководитель формировал запрос на вакансию в ATS Potok и в специально разработанном шаблоне заполнял основные требования к кандидату; HR-специалист получал запрос и отправлял его на следующий этап в Potok; вакансия публиковалась на работных сайтах в городах, где необходимы кандидаты; отклики с площадок поступали в ATS с пометкой о площадке, с которой откликнулся человек; HR-специалист в системе общался с кандидатами, оставлял заметки, назначал встречи, переписывался в мессенджерах и добавлял в общую базу; если итоговое собеседование проходило удачно, анкета для службы безопасности, предложение о работе, а затем велком-тренинг также автоматически направлялись соискателям из ATS Potok на почту.

Также в ATS Potok для «Лонмади» настроена сводная аналитика по основным важным HR-метрикам: эффективность источников подбора, эффективность воронки подбора, время на закрытие вакансии. На одном дашборде руководитель и HR-специалист могут посмотреть, где есть узкие места, и работать над ними, улучшая показатели. В ATS Potok HR-специалисты «Лонмади» также отслеживают актуальность предлагаемой заработной платы и условия конкурентов, а затем — корректируют собственные вакансии, что особенно важно при точечном подборе.

В результате трансформации HR-процессов и внедрения ATS Potok в компании «Лонмади»: автоматизировали точечный подбор специфических вакансий; закрыли более 350 точечных вакансий за год; база кандидатов пополнилась с 0 до 15 700 резюме; время закрытия точечных вакансий сократилось в два раза; время обработки одного резюме уменьшилось с пяти дней до одного.

«При выборе ATS нам было важно не просто автоматизировать процесс подбора, но сделать ATS платформой для продуктивной работы с бизнес-заказчиком, а деятельность HR-функции — понятной для руководителей и топ-менеджмента компании. После внедрения ATS Potok руководители могут работать с нами в команде, видеть весь процесс взаимодействия с кандидатом и работу рекрутеров. Автоматизация такого важного этапа, как поиск и подбор в нашей достаточно узкой отрасли помогает HR-специалистам избежать ошибок, что положительно влияет на HR-бренд», — сказала Дарья Ильюшина, руководитель отдела персонала компании «Лонмади».

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«Для “Лонмади” у нас был настроен стандартный ATS Potok и анкета кандидата. HR-специалисты компании настраивают цепочки согласования, используют шаблоны ответов и отказов, общаются с соискателями прямо из системы. Все это позволяет сделать процесс работы с кандидатами прозрачным и понятным», — сказал Егор Землянов, руководитель продуктового направления «Подбор» разработчика HRTech-решений TalentTech.

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TalentTech – комплекс решений для управления персоналом и развития талантов. HR-инструменты TalentTech помогают повысить общую эффективность команды, оперативно реагировать на изменения внутри компании и на рынке, правильно оценивать и развивать таланты сотрудников благодаря цифровому профилю. Среди заказчиков TalentTech — «Северсталь», «Билайн», «Лента», «Вкусвилл», «Сибур», DNS и др.

«Лонмади» – «Лонмади» и «Квинтмади» являются официальными поставщиками специализированной техники мировых производителей. Более 40 региональных подразделений на территории России позволяют обеспечить бесперебойную поставку запасных частей и сервисное обслуживание техники в режиме 24/7.