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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коваленко Сергей

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
02.11.2016 АТФБанк выбрал Eset NOD32 для защиты от интернет-угроз 1
27.11.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился АТФБанк 1
16.07.2014 Правительство решило субсидировать облачных провайдеров САПР 1
26.02.2014 «Борлас» открыла конструкторско-технологический центр для предоставления инжиниринговых услуг 1
13.09.2010 Merlion выводит еще один розничный проект в регионы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Коваленко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 2
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 472 1
Ростелеком 10850 1
Siemens AG - Siemens Group 2663 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 771 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 971 1
ESET - ESET Software 1160 1
АТФБанк 22 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6498 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64036 3
Оцифровка - Digitization 5126 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4335 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24108 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5917 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15873 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 925 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9263 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7878 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 202 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 386 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 504 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8493 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1647 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2029 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8101 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2851 1
Управляемость - Manageability 2194 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 485 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 245 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25107 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60907 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 247 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 472 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 53 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Оснач Дмитрий 14 1
Федорова Олеся 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 164336 4
Казахстан - Республика 5993 2
Латвия - Латвийская Республика 833 1
Абхазия - Республика 194 1
Молдавия - Республика Молдова 735 1
Монголия 377 1
Греция - Греческая Республика 1013 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 146 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1121 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18933 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 1
Беларусь - Белоруссия 6244 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13752 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 1
Европа 24895 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54408 1
Украина 7903 1
Таджикистан - Республика 942 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1103 1
Болгария - Республика 797 1
Грузия 1320 1
Узбекистан - Республика 1978 1
Кипр - Республика 634 1
Чехия - Чешская Республика 1344 1
Турция - Турецкая республика 2588 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3542 1
Россия - СФО - Новосибирск 4837 1
Израиль 2846 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1406 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12163 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6993 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52923 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9071 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1132 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10802 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15825 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1216 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3008 1
FinTech - Private Banking - Персональное банковское обслуживание 32 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1898 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8430 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 118 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6129 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7466 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452259, в очереди разбора - 728134.
Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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