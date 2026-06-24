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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кубекин Дмитрий

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кубекин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

9486 1
Ред Софт - Red Soft 1201 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2956 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1456 1
Neoflex - Неофлекс 254 1
Biocad - Биокад 94 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 148 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 772 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 490 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 178 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 98 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 428 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2894 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1878 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2385 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1579 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 615 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Восток-Сервис ГК 57 1
Агроэко ГК 45 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 1
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 1
Газпром бурение 61 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 274 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 72 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 1
Силовые машины 165 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 94 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Шереметьево Хэндлинг 49 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 1
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 1
Федеральное казначейство России 1938 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4831 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64036 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60907 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1559 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4575 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9161 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13474 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25107 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2217 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1477 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1912 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4178 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2710 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2430 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1065 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1975 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1088 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 599 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 1
Axiom JDK СЗИ 172 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
Кисленко Михаил 15 1
Рустамов Рустам 544 1
Демидов Сергей 129 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1206 1
Сотин Денис 216 1
Сергеев Сергей 178 1
Колесов Александр 63 1
Семенов Александр 166 1
Федоров Алексей 138 1
Мельникова Алиса 100 1
Леонов Алексей 96 1
Гузовский Денис 79 1
Катамадзе Анна 132 1
Чурсин Дмитрий 86 1
Уткин Владислав 46 1
Добровинский Александр 48 1
Бурилов Андрей 117 1
Климов Андрей 88 1
Ульянов Николай 176 1
Меркулов Сергей 48 1
Киселев Сергей 70 1
Сивцев Илья 174 1
Евдокимов Игорь 61 1
Легостаева Светлана 96 1
Александров Александр 86 1
Булгаков Кирилл 133 1
Спирин Антон 88 1
Стоянов Алексей 55 1
Кусеров Олег 22 1
Луганцев Александр 51 1
Лобанов Максим 49 1
Гаврилов Евгений 55 1
Карпов Роман 79 1
Маркова Светлана 43 1
Ульянычев Матвей 47 1
Тятюшев Максим 193 1
Григоренко Вадим 57 1
Долгов Александр 44 1
Сергеева Наталья 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 164336 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5606 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6520 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12163 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1356 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21358 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 110 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2087 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6651 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 58 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1269 1
CNews FORUM Кейсы 306 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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