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Кубекин Дмитрий
СОБЫТИЯ
|24.06.2026
|Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
|11.06.2024
|Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
Кубекин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 1
|Федеральное казначейство России 1938 1
|Кисленко Михаил 15 1
|Рустамов Рустам 544 1
|Демидов Сергей 129 1
|Натрусов Артем 312 1
|Шадаев Максут 1206 1
|Сотин Денис 216 1
|Сергеев Сергей 178 1
|Колесов Александр 63 1
|Семенов Александр 166 1
|Федоров Алексей 138 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Леонов Алексей 96 1
|Гузовский Денис 79 1
|Катамадзе Анна 132 1
|Чурсин Дмитрий 86 1
|Уткин Владислав 46 1
|Добровинский Александр 48 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Климов Андрей 88 1
|Ульянов Николай 176 1
|Меркулов Сергей 48 1
|Киселев Сергей 70 1
|Сивцев Илья 174 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Александров Александр 86 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Спирин Антон 88 1
|Стоянов Алексей 55 1
|Кусеров Олег 22 1
|Луганцев Александр 51 1
|Лобанов Максим 49 1
|Гаврилов Евгений 55 1
|Карпов Роман 79 1
|Маркова Светлана 43 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Тятюшев Максим 193 1
|Григоренко Вадим 57 1
|Долгов Александр 44 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164336 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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