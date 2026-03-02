Разделы

Хрусталев Сергей


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля 1
28.09.2007 Третьяковская галерея купила 500 лицензий Kaspersky Total Space Security 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хрусталев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5337 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 15 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 74 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3433 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5095 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13364 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2316 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7764 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8489 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 1
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10555 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 167 1
