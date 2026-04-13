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Cloud Atlas dBrain.cloud

Cloud Atlas - dBrain.cloud

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.04.2026 Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях 1
17.11.2022 Контейнеризированная облачная платформа dBrain – отечественная замена Red Hat OpenShift 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Cloud Atlas и организации, системы, технологии, персоны:

Klaud Atlas 1 1
Dbrain - Дибрейн 30 1
9594 1
Telegram Group 2940 1
Red Hat 1378 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 1
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CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 1
CraftTalk - Крафт-Толк 81 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 11 1
Arlift - Арлифт 22 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 632 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 1
UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 73 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 168 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Cloud Atlas - Frisbee - FrisbeeFlow 21 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Red Hat OpenShift 169 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
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Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 1
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Пасютин Кирилл 7 1
Шувалов Антон 3 1
Петухов Денис 50 1
Гаврилов Андрей 10 1
Хрусталев Сергей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Образование в России 2893 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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