Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

CNews приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии будущего 2026» 21 мая.
С докладами выступят:
Юрий Хаханов, директор по развитию проектов по городским и строительным технологиям, Фонд «Сколково»;
Андрей Быков, руководитель проекта по цифровизации строительства, «Паритет Девелопмент»;
Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации бизнеса, «Арлифт»;
Андрей Стоянов, менеджер технических проектов, «Арлифт»;
Юлия Клецкова, руководитель отдела информационного моделирования, WE-ON;
Руслан Шабанов, ТИМ-Менеджер, Архитектурно-проектная компания «Вектор Проект».
Основные вопросы конференции:
- Как изменился объем и структура российского рынка цифровых технологий в строительстве за последние три года?
- Какие ключевые цифровые технологии оказывают наибольшее влияние на отрасль в России?
- Как соотносятся темпы цифровой трансформации российского строительного рынка с мировыми показателями?
- Какие секторы строительства (жилищное, инфраструктурное, промышленное) являются лидерами по внедрению цифровых технологий?
- Какие новые бизнес-модели, например, PropTech-сервисы, возникают на стыке строительства и цифровых технологий в России?
Информационное моделирование зданий
- Каков текущий уровень использования BIM-технологий в России?
- Как обязательное применение технологий информационного моделирования (ТИМ) для государственных заказчиков меняет ландшафт рынка?
- Какие российские программные продукты успешно замещают ушедшие иностранные BIM-системы?
- С какими основными проблемами сталкиваются российские компании при переходе с 2D-проектирования на полноценное ТИМ-моделирование?
- Как создаются и используются цифровые двойники объектов инфраструктурного строительства в России?
Автоматизация и роботизация
- Насколько активно используются дроны и БПЛА для топографической съемки, мониторинга и контроля хода строительства в России?
- Какие существуют успешные примеры применения роботов (например, роботов-каменщиков) на российских строительных площадках?
- Как технологии интернета вещей и умные датчики повышают безопасность и эффективность на стройках в России?
- Каковы перспективы использования экзоскелетов и носимых технологий для российских строителей?
- Как искусственный интеллект и машинное обучение применяются для оптимизации планирования и прогнозирования рисков в строительных проектах?
Вызовы и проблемы внедрения
- Какие основные барьеры замедляют внедрение цифровых технологий в российском строительстве?
- Существует ли проблема отсутствия единых стандартов и нормативно-технической документации для цифрового строительства в России?
- Как проблема дефицита квалифицированных ИТ-специалистов влияет на цифровизацию отрасли?
- Как решается проблема сопротивления изменениям со стороны сотрудников и руководства строительных компаний?
- Какие этические и социальные вопросы (например, замена рабочих мест автоматизированными системами) необходимо решать при масштабном внедрении цифровых технологий?
Будущее цифровизации
- Какие основные тренды цифровизации будут определять развитие строительной отрасли в России в 2025-2026 годах?
- Какую роль играет платформа «Стройкомплекс.РФ» в цифровизации отрасли и взаимодействии с государственными органами?
- Как развитие цифровых платформ для управления строительством меняет диалог между контрольными органами и бизнесом?
- Каким будет облик российской строительной отрасли через 10 лет с учетом текущих темпов цифровизации?
- Каковы перспективы экспорта российских цифровых строительных технологий на международные рынки, особенно в дружественные страны?
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zvonova@itzconf.ru, Александра Звонова.