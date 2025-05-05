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Басенко Виталий
УПОМИНАНИЯ
|05.05.2025
|«DатаРу Облако» реализовала миграцию сервисов для крупнейшего FMCG-дистрибьютора на Дальнем Востоке 1
Басенко Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
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