«DатаРу Облако» реализовала миграцию сервисов для крупнейшего FMCG-дистрибьютора на Дальнем Востоке

Компания «Эником Невада групп» — дистрибьютор продуктов питания на Дальнем Востоке — успешно завершила миграцию своих ИТ-сервисов на облачную платформу «DатаРу Облако». Новый облачный провайдер обеспечил заказчику высокий уровень технической поддержки, позволил сократить операционные расходы на четверть и плавно осуществить миграцию без приостановки работы сервисов. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Свыше 30 лет «Эником Невада групп» работает на рынке Дальнего Востока, обеспечивая поставки в более чем 17 тыс. торговых точек с охватом 95% территории ДФО. Перед компанией стояла задача оптимизировать ИT-бюджет без потери качества услуг. Ключевыми критериями выбора облачного партнера стали: совместимость с используемой платформой виртуализации, прозрачная модель миграции, возможность самостоятельного управления инфраструктурой и высокий уровень технической экспертизы провайдера.

После анализа предложений от ключевых игроков рынка выбор был сделан в пользу «DатаРу Облако» — высокотехнологичной платформы, построенной на базе независимых дата-центров уровня Tier III. Проведенные тесты подтвердили, что решение не только соответствует, но и превосходит заявленные требования по производительности и надежности.

Процесс миграции происходил поэтапно. На старте стороны провели совместное планирование проекта, после чего «Эником Невада групп» смогла оценить инфраструктуру ЦОД провайдера. Все работы были выполнены строго в установленные сроки, без сбоев и простоев.

«Результаты проекта не просто соответствуют нашим ожиданиям, а превосходят их: нам удалось сменить хостинг-провайдера с экономией 23% затрат без потери качества сервиса. Одновременно мы приобрели технологического партнера, который отличается высочайшим уровнем клиентоориентированности. Мы получали поддержку не от роботов, аутсорса или по прописанным инструкциям, а от живой команды инженеров, которые сами спроектировали облако. Специалисты технической поддержки “DатаРу Облако” не только проактивно отслеживали состояние инфраструктуры, но и обращали наше внимание на уязвимости, включая настройки резервного копирования», — сказал Виталий Басенко, руководитель службы серверной и телекоммуникационной инфраструктуры «Эником Невада групп».

«Для нас крайне важно не просто предоставить заказчику ресурсы, но и стать для него технологическим партнером, который помогает бизнесу расти за счет надежной облачной инфраструктуры. Мы рады, что “Эником Невада групп” выбрали нас и уже получили ощутимые результаты от сотрудничества», — сказал Дмитрий Юсупов, директор по продажам «DатаРу Облако».