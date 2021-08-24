«Ситимобил» добавил в мобильное приложение семейный аккаунт

Сервис городской мобильности «Ситимобил» запустил новый вид аккаунта — семейный. Семейный аккаунт позволяет собрать группу из пяти человек и закрепить единый способ оплаты для всех. С помощью семейного аккаунта пользователю станет проще распоряжаться бюджетом семьи на поездки, а также делить расходы с друзьями в путешествиях, когда кто-то платит за кафе и рестораны, а кто-то — за такси.

Каждый член группы может самостоятельно заказывать такси через свое приложение и оплачивать поездки из семейного счета.

Для создания общего аккаунта нужно выбрать способ оплаты — картой, а затем пригласить всех участников. Участников можно выбрать из списка контактов или просто добавить номер пользователя. «Ситимобил» будет начислять повышенный кешбэк участнику семейного аккаунта, совершившему поездку с семейным методом оплаты — дополнительные 5% к кешбэку текущего уровня в программе лояльности «Ситимобил». Создать семейный аккаунт можно не только с родственниками, но и с друзьями или коллегами — пользователь может быть участником сразу нескольких групп.

Семейный аккаунт сделает поездки для членов семьи более выгодными, что особенно актуально в период, когда жители городов постепенно возвращаются из летних отпусков на работу или в школу, а значит потребность в комфортном передвижении по городу для всех членов семьи резко возрастает.

Так, согласно опросу пользователей сервиса «Ситимобил», почти 70% российских родителей считают такси самым удобным и быстрым видом транспорта для поездок с детьми после личного автомобиля. При этом больше 50% россиян готовы отпускать своих детей одних на такси. Для 43% главное быть на связи с ребенком во время поездки и иметь возможность наблюдать за маршрутом, еще треть родителей спокойно отпускают ребенка на такси, если с ним едет кто-то из друзей или одноклассников.

Заказывают такси россияне не только для детей, но и для пожилых родственников: в ходе исследования почти 25% респондентов сообщили, что заказывают родителям, бабушкам и дедушкам такси, чтобы те смогли доехать до пункта назначения с комфортом.